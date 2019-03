10 suuremat riski maailmamajanduses

Maailmamajandust varitsevad mitmed ohud, neist suurim näib olevat USA-Hiina kaubandussõda. Foto: AFP/Scanpix

Väljaanne Economist on kokku pannud selle ja ka järgnevate aastate suuremad riskid maailmamajanduses.

Economist kirjutab oma raportis “Cause for concern? The top 10 risks to the global economy 2019”, et maailmamajanduse väljavaated on tasapisi halvenenud. Nii Hiina kui ka Euroopa Liidu majandus pole enam nii heas seisus kui veel mõne aasta eest, tulevikku tumestavad USA ja Hiina paljukõneldud kaubandussõda, aga ka pinged arenevate riikide majandustes.