Eesti kardab Rootsi pankade lahkumist

Praegused rahapesuskandaalid räägivad minevikust ning viimane, mida Eestil praegu vaja, oleks Rootsi pankade lahkumine, ütles finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler Bloombergile.

Rootsi võiks võimalikult kiiresti eurotsooniga liituda, ütles Kessler Foto: Andras Kralla

Balti pangaturgu valitsevate Rootsi pankade lahkumine “on meie kõige suurem mure,” ütles Kessler intervjuus, mis näitab kuivõrd erinevalt näevad siinsed ametivõimud Danske panga tegevust, mis otsesõnu lõpetati ja Rootsi pankade edasisi plaane. Swedbank ja SEB moodustavad Eesti laenuturust 66 protsenti, pool turust on neil nii Lätis kui Leedus.

Tõsi, kumbki pank pole rääkinud piirkonnast lahkumisest, SEB esindaja Frank Hojem ütles väljaandele, et “eesmärgiks on endiselt pikaajaline tasakaalus kasv Balti riikides.”

Kessleri sõnul on ametiasutused “hullupööra tööd teinud,” et rahapesuvastaseid meetmeid riigis parandada ning et praegused skandaalid on mineviku vili. “Eesti ei saa välistada, et aegajalt midagi jälle esile kerkib, kuid see ei ole enam kunagise skaalaga võrreldav,” ütles ta.

Kui Rootsi pangandussektori jaoks paistab Baltikum ohu, mitte võimalusena, siis on see ennekõike Eesti probleem, lisas ta.