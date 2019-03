Kallas Ratasele: pehmelt öeldes kummaline jutt

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase kiiresti muutuvatest seisukohtadest paistab soov oma toolist iga hinna eest kinni hoida, kirjutab Reformierakonna esimees Kaja Kallas oma blogis.

Reformierakonna juht Kaja Kallas. Foto: Liis Treimann

Kaja Kallas kirjutab:

Lugesin Jüri Ratase poliitilist avaldust ja pean vajalikuks paar asja ära klaarida. Jüri Ratase seisukohad muutuvad nii kiiresti, et järge ei jõua pidada. Esiteks, enne valimisi välistas ta EKREga koostöö, nüüd teeb neile esmajoones ettepaneku alustada koalitsiooniläbirääkimisi.

Teiseks teatas Jüri Ratas valimisööl, et tema soov on Keskerakond viia valitsusse, Reformierakonna vastavasisulisele ettepanekule vastas Keskerakond aga eitavalt.

Kolmandaks teatas Jüri Ratas 8. märtsil, et austab valimiste tulemust ja seda, et president teeb valitsuse moodustamise ettepaneku valimiste võitjale ja pall on Reformierakonna käes. Reformierakond tegi pärast Keskerakonnalt vastuse saamist vastava ettepaneku Isamaale ja Sotsiaaldemokraatidele, kes pidid seda ettepanekut täna arutama. Ootamatult muutis Jüri Ratas oma reedest seisukohta ja tegi kiirustades ettepaneku EKRE-le ja Isamaale.

Pehmelt öeldes on kummaline jutt, et Jüri Ratase soov sellist ettepanekut tehes on ära hoida erakorralised valimised. Vabariigi valimiskomisjon pole isegi praeguste valimiste tulemusi välja kuulutanud, ammugi pole president veel teinud ettepanekut valitsuse moodustamiseks ning valitsuse moodustamise katse pole ka läbi kukkunud. Põhiseaduse kohaselt tekib oht erakorraliste valimiste väljakuulutamiseks alles 73 päeva peale tulemuste väljakuulutamist ehk kuskil jaanipäeva paiku.

Kokkuvõttes, tänased uudised panevad Keskerakonna reedese otsuse Reformierakonnaga kõnelusi isegi mitte alustada uude valgusesse, ükskõik kui kõlavaid sõnu selle põhjenduseks tehakse. Ja siit paistab paraku kaugele soov oma toolist iga hinna eest kinni hoida, hoolimata sellest, et valija soovis Eestis esile kutsuda muutuse ja istuva peaministri välja vahetada.