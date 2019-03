Raadiohommikus: miks poliitikud on võtnud suuna kriminaliseerimise ja karistamise suunas?

Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver (paremal) Foto: Raul Mee

Stuudios on Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver – räägime sellest, kas Eesti riik on seadustega üle reguleeritud, kui palju peaksime olema mures selle üle, et poliitikute retoorikas on suund pigem kriminaliseerimise ja karistamise suunas, ning arutleme ka dopingukahtlusega sportlaste teemal.

Külla tuleb ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president Ivo Suursoo, kellega räägime IT-sektori ootustest uuele valitsusele.

Räägime aasta turundusteo konkursist, kus eile selgusid konkursi finalistid, räägime žürii liikmetega sellest, milline on hea turundus aastal 2019.

Triin Raamatuga CVOst arutleme selle üle, kuidas leida ja hoida oma ettevõttes kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste.

Stuudios on uudistetoimetaja Indrek Mäe ja saatejuht Hando Sinisalu.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 „Finantsuudised fookuses“. Räägime, mida head ja halba toob ettevõtjatele kaasa EKRE võimalik pääsemine valitsusse, kuidas populism Eestisse jõudis ning kas loodava koalitsiooni lubaduste kohale on aeglustuva majanduskasvu tõttu pilved tekkinud, sellest räägivad Luminor panga peaökonomist Tõnu Palm ja endine tervise- ja tööminister, suhtekorraldusbüroo Miltton partner Rannar Vassiljev. Saatejuht on Rivo Sarapik.

12.00–13.00 „Läbilöök“. Uus saatesari toob kuulajateni lood sellest, kuidas omal alal tippu välja jõudnud alustasid ning mis õppetunnid ja kogemused nad teel tippu kaasa võtsid. Esimeses saates on külas kulturist, ettevõtja, treener ja veel mitmeid ameteid pidav Ott Kiivikas, kes räägib, miks enamus kunagi läbi ei löö, kuidas ebaõnnest ja läbikukkumisest hoolimata ikkagi edasi rühkida ning miks on hea, kui edu end oodata laseb. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 „Arvude taga“. Mis vedas ja mis pidurdas eelmise aasta majanduskasvu, miks nii sageli tagantjärele majanduskasvu hinnangut muudetakse, kas Eesti majandus on juba piisavalt suur, et mitte sõltuda ELi struktuurfondi vahenditest ja kas on mõttekas Eesti SKPd riigi laenukoormuse tõstmisega turgutada? Nendele küsimustele annavad vastused statistikaameti juhtivanalüütik Robert Müürsepp ja Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Saadet juhib Liis Amor.

15.00–16.00 „Juhtimislabor“. Netflixis soovitatakse töötajatel konkurentide juures töövestlustel käia, iga töötaja võib võtta nii palju puhkust, kui soovib, puuduvad arenguvestlused, ei maksta preemiat – nende ja paljude teiste ootamatute juhtimisvõtete eesmärk on üks ehk panna inimesed maksimaalselt tulemust tegema. Kuna ettevõtte aktsia on 10 aastaga 100kordistunud, siis arutlemegi külalistega, kas need võtted toimivad ning mida neist sobiks ka Eesti ettevõtetes kasutada. Saates on külas Proeksperdi insenerikultuuri eestvedaja Tiina Seeman ja juhtimiskonsultant-koolitaja Veiko Valkiainen. Saatejuht on Rivo Sarapik.

