Miks on ettevõtjale hea, kui EKRE saab valitsusse?

EKRE juht Mart Helme 2019. aasta koalitsioonikõnelustel Keskerakonnaga. Foto: Liis Treimann

EKRE on tõstatanud olulisi teemasid ning poliitika vajab uut ja värsket jõudu, analüüsis EKRE võimalikku valitsusse pääsemist Luminori peaökonomist Tõnu Palm Äripäeva raadiosaates "Finantsuudised fookuses".

"EKRE on tõstatanud olulisi teemasid nagu näiteks rändeteema, suveräänsus-rahvuslus ja samuti keskkonnaküsimused. Hea, et laual on palju arvamusi ja tõde peaks selguma argumenteeritud arutelust," hindas Palm partei valitsusse toomise plusse.

Samas majanduse kohta parteilt selget sõnumit ettevõtjaile ei ole ning üksikutel maksumuutustel Palmi hinnangul koalitsioonis ilmselt kohta ei ole. "Tõenäoliselt saab juhtroll olema valitsemisekogemusega erakondadel, kes hakkavad ka majanduspoliitikat kujundama," hindas ta.

Teine saatekülaline, suhtekorraldusbüroo Miltton partner, endine tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev (sotsiaaldemokraat) leidis, et EKRE plussid-miinused ettevõtjaile saavad sõltuma partneritest. "Isamaa on selgelt konservatiivsemaks muutunud, kui ta oli paar aastat tagasi, ning selle taustal leitakse kindlasti koostöö koalitsioonisiseseks koalitsiooniks EKREga. Keskerakonnal on kindlasti liberaalsema poole pooldajaid ja teisalt ka neid, kes kõnelevad vene keelt emakeelena kõnelevate inimeste eest. Nende kummagi jaoks ei saa see koalitsioon olema lihtne ning toob kaasa probleeme," hindas ta.

Lisaks tuli saates juttu sellest, kuidas ja miks populism Eestisse jõudis, kas poliitikud arvestavad oma plaanides populistide sihtmärgi ehk nendega, kelleni majanduskasv ei ole jõudnud, ning kuidas paistavad poliitikute lubadused jahtuva majanduse kontekstis. Kuula saadet "Finantsuudised fookuses" Äripäeva raadio kodulehelt.