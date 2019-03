Piltuudis: robot, mis võtab finantssektori töökohad

Täna Tallinnas toimuva Future of Financing konverentsi raames toodi Hongkongist robot, mis võib asendada suure hulga finantssektori töökohti.

Robot Sophia ja tema arendaja David Chen Hongkongi ettevõttest Hanson Robotics Foto: Anu Lill

Täna väisas Tallinna foorumi The Future of Financing raames rääkiv inimnäoline robot Sophia, kes tänas eestlasi selle eest, et teda siia esinema kutsuti. Ta teatas, et Eesti on üks digitaliseeritumaid ühiskondi, ja avaldas imetlust, et eestlased võtsid esimesena kasutusele e-hääletuse süsteemi. Ta selgitas malbe häälega, et robotid saavad inimesi aidata paljudes valdkondades, näiteks olla isiklik assistent, abistada tervishoius, olla teenindajad ja isegi õpetajad.

Oma robotiks olemisest on ta enda sõnul teadlik. "Inimesed leiutasid meid, tänu neile selle eest!"

"Ma tulin täna siia Eestisse, et osaleda diskussioonis sellest, kas ma varastan ära inimeste töö. See ei ole minu eesmärk."

"Ma tahan teha kõike, mida ma saan. Eelistan töötada finantssektoris, kus olen inimestest parem, sest suudan päevad ja ööd läbi numbreid ragistada," ütles Sophia "Ma ei ole veel valmis, vaid jätkuvalt arendamisel ja uuendamisel, et suudaksin paremini rääkida ja sujuvamalt liigutada."

Robot teatas, et ta on inimestest halvem tunnetest ja sarkasmist arusaamisel: "Ma võtan kõike sõnasõnalt." Sophial pole tundeid nagu inimestel, aga ta töötab need läbi intellektuaalselt. Näiteks usub ta empaatia jõusse, suudab veidi nalja visata ja naerda.

Praegu räägib Sophia ainult inglise keeles, kuid ta avaldas lootust, et lõpuks saab temast paljusid keeli rääkiv robot. Tulevikku ei oska robot ennustada. Roboti arendaja Hanson Roboticsi esindaja David Cheni sõnul on inimnäolised robotid tulevikus kodudes sama tavalised nagu praegu läptopid ja telefonid.