Google ootab Euroopast uut trahvi

Google'i konkurentsi pidurdav käitumine ei ole Euroopas kuigi palju heakskiitu saanud Foto: EPA

Euroopa Liit on otsustanud trahvida IT-hiidu Google turupositsiooni kuritarvitamise eest reklaamiturul.

Euroopa konkurentsivolinik Margrethe Vestager kuulutab trahvi välja järgmisel nädalal, rääkisid kolm asjaoludega kursis olevat allikat Financial Timesile.

See ei oleks internetihiiule esimene kord Euroopa regulaatoritele silma jääda, seni on kontsernil tulnud vastu võtta trahvikviitungeid ühtekokku 7 miljardi euro eest, ükskord mobiiltelefonide operatsioonisüsteemi Android turupositsiooni kuritarvitamise eest ja kord oma ostukanalite eelistamise eest otsingutulemustes. Mõlemad trahvid on Google vaidlustanud.

Seekord uuritakse Google AdSense teenust, millega veebilehtede omanikel on võimalik näidata Google'i kaudu vahendatud reklaame ning saadud tulu jagada. Tuleb välja, et Google on oma kliente sundinud piirama teiste sarnaste teenuste kasutamist. Selline käitumine leidis aset aastatel 2006 kuni 2016.

Maksimaalne trahv on selle eest 10 protsenti Google'i emafirma Alphabeti aastakäibest, aga 13 miljardi dollarini trahv kindlasti ei ulatu, kirjutab leht.

Pärast seda, kui AdSense uurimine ühele poole saab, tuleb Euroopa Komisjonil läbi käia veel menetlused Google'i reisiportaali, töökuulutuste ja kohalike kuulutuste teenustes. Samuti ei ole Komisjon siiani jõudnud otsusele, kas Androidi operatsioonisüsteemis ja ostlemisteenustes tehtud muudatused on ikka piisavad.