Raadiohommikus: millal jõuab Baltika kasumisse?

Baltika Groupi juht Meelis Milder räägib Äripäeva raadiohommikus, milline on ettevõtte suurim eelis konkurentide ees, mis on tema suurim juhtimisviga, kuidas sotsiaalselt vastutustundliku tarbija ostukäitumist mõjutab tootmise kolimine Türki ja mis tingimustel ta on valmis ettevõttest lahkuma. Foto: Liis Treimann