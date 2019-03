Põllumajanduse tippjuhiks valiti Margus Muld

"Konkureerime oma toodanguga kogu maailmas ja konkurentsis püsimiseks peab vahetpidamata pingutama," ütles parimaks valitud tippjuht Margus Muld. Foto: Oleg Harchenko

Olustvere lossis kuulutati täna põllumajandussektori tippjuhiks Trigon Dairy Farming Estonia ASi ja mitme teise ettevõtte juhi Margus Mulla.

Tiitli andis üle maaeluminister Tarmo Tamm, kes ütles, et teab Raplamaa piimatootjat Margus Mulda kui uuendusmeelset, järjekindlat ja tulemuslikku põllumeest, kes püüdleb pidevalt uute rekordite poole. „Margus suudab ka keerulisest olukorrast, olgu see siis põuane või liigniiske suvi, võitjana välja tulla. Ta on põllumees, kes väärtustab kaasaegset töökorraldust ja tal on alati tulevikuplaanid ja -eesmärgid silme ees,“ ütles minister.

Trigon Dairy Farming Estonia Margus Mulla sõnul ei ole põllumajandus enam hobi, vaid sellest on saanud strateegiline äri, kus peab vaatama kaugele tulevikku, olema kursis maailma turul toimuvaga ja selle põhjal võtma vastu tuleviku otsused. „Keskmine firmade suurus kasvab põllumajanduses pidevalt ja lisaks erialastele teadmistele on vaja järjest enam rõhku panna strateegilisele juhtimisele. Meie konkureerime oma toodanguga kogu maailmas ja konkurentsis püsimiseks peab vahetpidamata pingutama,“ ütles Muld ning sõnas, et just väljend „tippjuht“ näitab Eesti põllumajanduse struktuuri kõige paremini.

"Margus Muld on kindlasti uue põlvkonna põllumees, suurepärane visionäär, kel on vaatamata oma noorele eale sektori kogemust juba 20 aastat,“ ütles valimiskomisjoni esimees ja Swedbanki põllumajandussektori juhi Brit Padjus. „Tema juhitud ettevõtetel on head tootmisnäitajad ning kindel ja süsteemne eelarvestamine, mis võimaldavad teha kaalutletud finantseerimisotsuseid."