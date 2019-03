Raadiohommikus: ebaterve hinnasuhe põhjanaabritega

Soome ja Eesti lipp Tallinna vanalinnas. Foto: Eero Vabamaegi

Soome ajalehe Talouselämä veergudel tõdeti, et teenuste ja kaupade hinnatase Tallinnas ja Helsingis on pea sama, kuid naaberriikide vahel haigutab endiselt kolme- kuni neljakordne sissetulekulõhe.

Kell 7 algavas Äripäeva raadio hommikuprogrammis analüüsib Eesti ja Soome hinnasuhet Swedbanki analüütik Tõnu Mertsina. Tehnoloogiamaailmas lööb laineid täna öösel toimuv Apple´i tooteesitlus, kus võivad ilmavalgust näha 7. generatsiooni tahvelarvutid iPad ja iPod Touch. Kas tooteesitlus vastas Apple'i fännide ootustele, räägib portaali Geenius vastutav väljaandja Henrik Roonemaa.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Indrek Mäe.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–10.15 "Müügiminutid" Mis on müük ja kuidas toetab seda turundus? Mida teha siis, kui teiste riikide edasimüüjad ei suuda sind aidata? Kuidas müüa ostjale väärtust, mitte toodet ja hinda? Kuidas emotsionaalset väärtust visuaalses keeles väljendada? Saates on külas Iglucrafti tegevjuht Priit Kallas ning saadet juhib Urmas Kamdron.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund" Saate külaline on MTÜ Tarkade Naiste Klubi tegevjuht Maire Martinson, kes alustas ooperilauljana, kuid jätkas oma karjääri panganduses. Nüüdseks on naine finantsiliselt vaba ning avab meile oma teekonna. Samuti räägib Maire, miks ta on võtnud enda missiooniks naiste finantsteadlikkuse tõstmise, kirjeldab oma investeerimisstrateegiat ning annab ülevaate, kuidas tal õnnestus üle elada kümne aasta tagune finantskriis.

Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Eramaja Ehitus" Saatesarja teises saates antakse eramu rajajale nõu, millist liiki põrandakütet valida ning mis eristab põrandakütte kuiv- ja märgpaigaldust. Lisaks tutvustab Uponor Eesti OÜ tehnilise toe konsultant Jüri Püss, kuidas muudab põrandakütte säästlikumaks automaatika kasutamine, millised kiirguskütte liigid on põrandakütte kõrval sein- ja laeküte.

Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng" Saade keskendub e-toidukauplustele. Juttu tuleb e-toidukaupade tellimisest, laienemisest, populaarsetest toodetest, trendidest ning ka sellest, mida tulevik e-toidukaubanduse vallas toob. Külas on e-Selveri e-kaubanduse juht Gunnar Obolenski ja eCoopi e-kaubanduse juht Janek Lepp. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 "Juhtimislabor" Kas oled aeg-ajalt murdnud pead küsimusega, miks sa mingis olukorras just nii käitusid või otsustasid? Saates arutletakse, kui oluline on otsuse tegemisel intuitsioon ning millistel juhtidel on eeldus olla oma töös edukam. Saate külalised on Mare Pork ja Andres Liinat. Saadet juhib Keit Ausner.

