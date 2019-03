Trumpi ja Venemaa kokkumängu ei leitud

Robert Muelleri raporti kokkuvõttest selgub, et kuigi Venemaa võimud üritasid 2016. aasta presidendivalimisi mõjutada, siis seost sellel Donald Trumpiga ei tuvastatud. Foto: Reuters/Scanpix

USA president Donald Trump ega tema presidendikampaania liikmed ei tegutsenud koostöös Venemaaga, selgus eriprokurör Robert Muelleri uurimisest.

Eriprokuröri uurimine ei tuvastanud, et kampaania liikmed oleksid koostöös Vene võimudega püüdnud USA 2016. aasta valimisi mõjutada, möönis, et Vene võimud seda üritasid ning lisas, et küsimus, kas Trump üritas USA uurimist takistada, ei ole lõpplahendust saanud, selgub justiitsminister William Barri kokkuvõttest, mis saadeti eile USA Senati liikmetele.