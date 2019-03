Mertsina: hindade võrdsustumine Soomega on positiivne

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina hinnangul pole hinnad hakanud jooksma palkade eest ära. Foto: Eiko Kink

Soomes ja Eestis maksavad teenused ja kaubad peaaegu sama palju, kirjutas ajaleht Talouselama, kuigi palkades on endiselt suur erinevus. Swedbanki analüütik Tõnu Mertsina peab hindade võrdsustumist loomulikuks ja isegi positiivseks.

Mertsina ütles, et kümme aastat tagasi oli Eesti ja Soome netopalkade vahe 3,5 korda, aga praegu on see tublisti alla 2,5 korra. Tema sõnul on Eestis palgad kasvanud palju kiiremini kui põhjanaabritel. See omakorda kasvatab ostujõudu ja lõpuks ka hindasid.