Norra start-up maailma veteran paljastas 18 sammu kasvuks

Mitme Norra idufirma asutaja ja suurfirmade tehnoloogiavaldkonna nõustaja ning õppejõud Vidar Andersen esines Eesti suurimal turunduskonverentsil Password ning rääkis start-up kogukondades kasutatavatest meetoditest, mis aitavad firmadel kiiresti klientide tähelepanu võita.

Foto: Photo:Marko Mumm

Tema soovitused, muide, ei nõua suuri rahasummasid, vaid vastupidi – paljud neist on täiesti tasuta.

Andersen, kes paralleelselt õppetööle aitab oma konsultatsioonifirmaga +Andersen & Associates traditsioonilistel ettevõtetel jõuda soovitud tulemusteni koguni 50 korda kiiremini, ei tee muud, kui rakendab idufirmadest saadud kogemusi.

Vidar Anderseni 18 meetodit tuntuse kiireks kasvatamiseks.

1. Blogid. Alusta oma ettevõtte turundamist vähem populaarsematest blogidest. Anderseni sõnul on paljud blogid huvitatud erineva sisu avaldamisest, ilma et nad selle eest tasu sooviksid saada. “Sinult sisu, tema avaldab ja mõlemad pooled on rahul,“ ütles Andersen.

2. Reklaam. Anderseni sõnul on hämmastav, kuidas paljud professionaalsed turundajad ei oska meediat enda kasuks pöörata, ajakirjanikke heas mõttes ära kasutada. “Guugeldage - netis on olemas informatsiooni teemal, kuidas ajakirjanikuga suhelda,“ jagas ta soovitusi.

3. Kasuta ebaharilikku meediat. Kasuta kanaleid, mis pole tavapärased ja mis võivad alguses ehk üllatadagi. Loo ise lugusid, mis su kasuks räägivad!

4. Printreklaam ei ole surnud. Anderseni sõnul ei tasu trükimeediat sugugi alahinnata, sest sel on kindel tarbijaskond ja seda veel pikalt. Samuti rõhutas ta raadio ja televisiooni olulisust.

5. Sisuturundus. Loo ise blogi just sinu ettevõtet puudutavate teemade jaoks, et viia tarbija toote või teenuse olulisusega oma kanali kaudu kurssi. Ettevõtte oma blogi on üks parimaid promokanaleid.

6. E-posti turundus. Seegi ei ole Anderseni sõnul kadunud, vaid on kiire ja kättesaadav väljund kõigile.

7. Inseneriteabe kasutamine turunduses. Kasuta tehnikat ja inseneriteavet kui allikat, et luua lahendused, mis aitavad kliente leida ning kaasata.

8. Viirusturundus. Las tarbija asub sind reklaamima. Tegu polegi justkui reklaamiga, kuid inimeselt inimesele liikuv informatsioon võib olla parim.

9. BIZ DEV (business development). Kasuta oskuslikult ja õigesti ära olemasolevaid partnersuhteid, et saada tuhandeid ja miks mitte miljoneid tarbijaid.

10. Müük. Õpi oma tarbijat tundma. Käi poodides, kohvikutes, suhtle otse. Tee selgeks, mida nad vajavad ja mis võiks olla teistmoodi ning mis võiks olla parem.

11. Ühisturundus. „Sinu eesmärgiks on ilmselgelt edu saavutamine. Ühisturunduses saad panna teised inimesed ja ettevõtted sinu tooteid reklaamima. See ei nõua suuri ressursse ja on lihtne,“ räägib Andersen.

12. Olemasolevad kanalid. „Kui sulle sobiv reklaamikanal on sind huvitavate tarbijatega koos, siis kasuta seda! Nad on sul käes! Facebook, Pinterest, App-store – miks mitte?“

13. Korralda üritusi! Võta ette midagi sellist, mis jõuab meediasse. Organiseeri üritusi, tee ise oma toote esitlusi, jaga ise üritusest pilte ja videoid.

14. Offline-üritused. „Tegu on justkui AA-kohtumistega, kus inimesed sinu juurde kokku kogunevad,“ tõi turundusguru lõbusa näite. Anderseni sõnul on tarbijatel oluline teada, kus ja kuidas tooted valmivad ning kuidas ettevõte toimib.

15. Eestkõnelemine. „Tee esitlusi väikesele ja väga valitule grupile potentsiaalsetele klientidele. Nii annad sa neile märku, et nad on privilegeeritud ning nad tajuvad enda tähtsust ja vajalikkust.“

16. Kogukonna tekitamine. Loo selge ja kindel kogukond oma tootele või ettevõttele.

17. Kasuta loovust. Anderseni sõnul on igal ettevõtjal võimalus ja suisa kohustus luua uusi viise, kuidas end pildile tuua ja seal hoida. „Marketing on loovus, kus piirid puuduvad,“ usub ta ja lisab, et turunduse edus saab kaasa aidata kogu tiim.

18. Pane kogemuste- ja infopagas enda kasuks tööle. Mõtle, mis on praegusel ajahetkel sinu ettevõtte jaoks kõige olulisem ja milliseid kanaleid saate nüüd ja kohe kasutada.

„Pange mõtted paberile kirja, lugege mu soovitusi, tuginege enda varasematele kogemustele. Mõelge, milliste kanalite abil saate kätte need tarbijad, keda just praegusel hetkel vajate.“

Mis on turunduses lubatud?

Spetsialisti sõnul pole midagi imelikku ka selles, kui end tasuta messidele ja konverentsidele sisse nihverdada.

Ühe oma loengute lemmiknäitena on ta välja toonud ettevõtte Grasshopper, mis tähendab tõlkes rohutirtsu ja mille tegevjuht, rohutirtsukostüüm seljas, erinevatele konverentsidele lahtise autoga kohale kihutas ning potentsiaalsete klientide ja meedia tähelepanu noppis. Turunduses on kõik lubatud!