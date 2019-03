Raadiohommikus: värbamise nipid ja Eduka Eesti finalistid

Pipedrive´i büroo. Foto: Meeli Küttim

Neljapäevases hommikuprogrammis on külas Pipedrive'i personalijuht Leelia Rohumaa, kellega arutame, kuidas luua uue ajastu organisatsiooni, kuhu inimesed tahavad tööle tulla ja sinna ka jääda.

Kell 7 algavas hommikuprogrammis tuleb juttu sellest, milline roll on selles töötajate autonoomsusel, kuidas luua osakondade asemel hõimud ja suhtuda töötajatesse kui vastutusvõimelistesse täiskasvanutesse.

Kuna aprill on kuum värbamiskuu ja valmistutakse suveks, siis uurime, millised on peamised trendid värbamises ja mis üldse töötab inimeste leidmisel. Kas ja kui palju tasuks investeerida näiteks värbamisvideosse. Sel teemal räägib Brandemi tegevjuht Marie Evart.

On selgunud Eduka Eesti arvamuskonkursi nominendid ja homme selgub ka, kes neist võidab 10 000 eurot auhinnaraha. Arutame Äripäeva arvamustoimetuse juhi Neeme Korviga, mis on selle aasta võidutöödes erilist ja millised ideed Eestit ühiskonnana edasi viiksid.

Hommikuprogrammi veavad Tiina Saar-Veelmaa ja Indrek Mäe.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

11.00–12.00 "Luubi all". Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikud räägivad viimase kuu paljastustest. Saatejuht on Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Kullafond". Rahapesureeglite karmust õigustatakse sageli hirmuga tundmatu Vene raha ees. Ent miks ei lasta Norra päritolu ettevõtjal Eestis pangakontot avada? Näiteid välisettevõtjatest, kes tahavad Eestis ausalt äri ajada, ent jäävad finantsasutuste reeglite taha toppama, on rohkem kui küll. Kuidas me oleme jõudnud punkti, kus reeglid on läinud nii karmiks, et pärsivad ettevõtlust?

Sellele püüavad vastuse leida Soraineni vandeadvokaat Karin Madisson, LHV Panga rahapesu tõkestamise juht Aivar Paul ja rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand. Saadet juhib Kadri Põlendik. Saade "Debatt" oli esimest korda eetris möödunud aasta märtsis.

13.00–14.00 "Sisuturundussaade". Tutvustatakse arhitektuurse, emotsionaalse ja kommunikatiivse fassaadivalgustuse eripärasid ja antakse nõu, mis ohud valitsevad hoone valguslahenduse kavandamisel. Juttu on ka sellest, kuidas valgustatud fassaadid linnaruumi elurütmi mõjutavad, kuivõrd seadused valguslahendusi reguleerivad ja kui hooldusvabad on fassaadivalgustid.

Stuudios on Luminec OÜ partner Jarmo Võsa ning KOKO Arhitektide partner ja loovjuht Andrus Kõresaar. Saatejuht on Andres Panksepp.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Saates tuleb juttu uutest põllukultuuridest, mida võiks Eesti põllumees kasvatada. Arutletakse ammu tuntud, aga unustatud kultuuride, nagu näiteks speltanisu ja maapirni, kasvatamisest ja jagatakse kogemusi, kuidas on läinud katsetused kikerherne, läätse ja sojaoa kasvatamisel.

Saate külalised on Rannu Seeme OÜ juht Madis Ajaots ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel. Saadet juhib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

Kuula Äripäeva raadiot otse sagedusel 92,4 Mhz või veebistriimina ning saateid järelkuulamisena Äripäeva raadio kodulehelt http://raadio.aripaev.ee.