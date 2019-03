Ott Kiivikas avaldas enda edu valemi

Leia see, mida saad teha südamega ning mida oleksid valmis tegema ka ilma rahata. Just selle põhimõtte ümber on Eesti esikulturist Ott Kiivikas ehitanud oma sportlaskarjääri ning mitu praegu toimivat edukat äri.

Ott Kiivikas Foto: Raul Mee

Kiivikase jaoks on südameasjaks võetud sport. "Mind teatakse sportlasena, kõik muu on tulnud sinna juurde, olgu see siis treeneritöö või ettevõtlus," tõdes kulturist Äripäeva raadio saates "Läbilöök". "Sport on minu jaoks pinnas, kust pealt on kõik välja kasvanud. Lisaks on see andnud mulle laia kontaktibaasi ning selle, et mind võetakse vaevaks kuulata."