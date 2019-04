Kaitsetööstuse firma sekkub kullerteenuste ärisse

Multiscope’id saab varustada ka väikese kaliibriga relvasüsteemidega või ka veekahuriga, märkis ettevõte. Foto: Milrem Robotics

Eesti robootikaettevõte Milrem Robotics alustab alates aprillist kullerteenuste pakkumist oma tsiviilturule mõeldud mehitamata roomiksõidukitega Multiscope.

Tulenevalt Multiscope’i suurusest hakatakse klientidele transportima suuremaid kaupu, kui hetkel turulolevad robotkullerid, teatas ettevõte. Multiscope’i kaubarobot mahutab ühe kuupmeetri kuni 750 kg kaaluvat kaupa.

Multiscope’i kaubarobotid hakkavad sarnaselt juba turul opereerivatele sõidukitele sõitma juhita ehk autonoomselt.

„Oleme viimased kaks aastat paralleelselt kaitsetehnoloogiaga arendanud ka erinevate sõidukite autonoomsust. Meie põhifookus on olnud off-road-keskkonnal, kus väljakutsed on tunduvalt suuremad. Arvestades, kui palju orientiire on linnakeskkonnas valgusfooride, majade ja teemärgistuse näol, on kaubarobotil linnakeskkonnas liikumine võrdlemisi lihtne,“ märkis ettevõtte juht Kuldar Väärsi.

Multiscope saab sõita saab lisaks kõnni- ja sõiduteedele ka haljasaladel ning kuni 60 cm sügavuses vees. Seega jõuab kaup ka raskesti ligipääsetavatesse sihtkohtadesse, teatas ettevõte.

Milremi teatel võib Multiscope'i varustada ka kaitsemehhanismidega. „Siinkohal võtame appi oma teadmised kaitsetööstussektoris. Saame Multiscope’id varustada väikese kaliibriga relvasüsteemidega või ka veekahuriga, mis teevad kauba varguse vägagi ebamugavaks,“ tõi Väärsi esile ühe konkurentsieelise.