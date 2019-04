Läti rahapesureeglite reform tekitab pingeid

Läti finantsinspektsioon ja valitsus on rahapesu tõkestamise reeglite uuendamise küsimuses erinevatel seisukohtadel ning Financial Timesi andmetel on kahe organisatsiooni vahel tekkinud tugevad pinged.

Lõunanaabrite uus valitsus esitles eelmisel nädalal oma rahapesu tõkestamise reformikava, mis näeb ette ka juhatuse liikmete valimise süsteemi muutmist.