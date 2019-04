Raadiohommikus: sagenevatest ohtudest küberruumis

Eelmisel aastal registreeris Riigi Infosüsteemide Ameti intsidentide lahendamise osakond üle 17 000 küberintsidendi. Seda on võrreldes varasemate aastatega rohkem kui poole enam.

Hommikuprogrammis tuleb juttu, milliseid uusi riske on küberruumist avastatud ja miks on küberintsidentide arv sagenenud. Foto: Andres Haabu

Milliseid uusi riske on küberruumist avastatud ja miks on juhtumite arv sagenenud, räägime teisipäeva hommikul RIA analüütiku Lauri Tankleriga.

Veel räägime uuest klastritoetuste voorust, millega soovitakse toetada Eesti ettevõtjate ekspordivõimekust.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Vaatame otsa möödunud kuule. Räägime, miks ostis Toomas ootamatult Swedbanki, mida arvata Apple'i tarkvarasuunitlusest, kas Facebooki suund privaatsusele vähendab ettevõtte teenimisvõimalusi ja palju muud. Samuti vaatame, mis toimus märtsis Tallinna börsil ning mida on oodata tulevikus.

Saates on börsitoimetuse ajakirjanikud Kaspar Allik, Liina Laks, Indrek Mäe ja Anu Lill.

12.00–13.00 "Eramaja ehitus". Kolmandas saates antakse eramu rajajale infot, millistel tingimustel nõustub pank maja ehitust laenurahaga toetama. Coop Panga erakliendi kinnisvara finantseerimise äriliini juht Karin Ossipova selgitab saates täpsemalt, millistes etappides toimub tavajuhul laenuraha väljamakse, kuidas protsessi käigus tekkivaid karisid vältida ning kui suur peaks olema omafinantseering. Saatejuht Lauri Leet.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Tutvume vilistlase Triin Toomesaarega, kes on haridusaktivist, kiusuennetaja, vabaühenduse juht, politoloog ning endine eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Fookusesse võtame selle, kui häälekas on praegu kolmas sektor ehk kodanikuühiskond ja kui tänuväärset tööd teeb Kiusamisvaba Kool. Saadet juhib Liis Amor.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud Gaselli Kongressil. Esimesena kõneleb gasellettevõtte OÜ Otepää Rehabilitatsioonikeskus omanik Liina Lokko. Suure südamega gasell räägib maailmavaatest – sellest, kuidas on ettevõtjatel võim anda oma tegevusega tagasi. Tema hüüdlause on „Võim on võimalus teha head“.

Teisena räägib lasterõivaid tootva Lenne OÜ omanik Meeli Leeman. Naine, kelle tegevus ühendab meid rohkem, kui te arvata oskate. Tema on Lenne brändi looja – riided, mida kannavad pea kõik meie lapsed või lapselapsed. Lugu, kuidas Lenne on aastast 1991 tegutsenud, on väärt kuulamist.

Kuula Äripäeva raadiot otse sagedusel 92,4 Mhz või veebistriimina ning saateid järelkuulamisena Äripäeva raadio kodulehelt http://raadio.aripaev.ee.