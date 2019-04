Kui suur on korruptsiooni globaalne kulu?

Korruptsioon vähendab iga aasta globaalset SKPd triljoni dollari võrra. Foto: EPA

Korruptsioonist vabanemine võimaldaks riikidel saada tohutut majanduslikku kasu, selgub Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) uuest analüüsist.

Neljapäeval avaldati IMFi 2019. aasta aprillis Fiscal Monitor raporti peatükk, kus räägiti korruptsioonist ning analüüsiti selle mõjusid. Eksperdid leidsid, et korruptsiooni vähendamine kõigis maailma riikides suurendaks kogu maailma maksulaekumisi triljoni dollari võrra. See moodustab globaalsest SKP-st umbes 1,25 protsenti.

“Kasv oleks veelgi suurem, sest korruptsiooni vähendamine suurendab majanduskasvu, mis kasvatab omakorda tulusid,” kirjutati raportis.

Madalaima korruptsioonitasemega riikide maksutulud SKP-st olid keskmiselt viie protsendi võrra kõrgemad kui riikides, kus korruptsioonitase on väga kõrge, leidisid IMFi analüütikud. Näiteks Suurbritannia suuruses riigis tähendaks see valitsusele sadu miljoneid dollareid lisatulu.

IMF defineerib korruptsiooni kui “avaliku sektori ametiseisundi kuritarvitamist isikliku heaolu tarbeks”. Sinna alla kuuluvad näiteks altkäemaksu võtmine, omastamine, onupojapoliitika ja huvide konflikt.

Korruptsiooni taseme osas riike edetabelisse ei seatud. Selle asemel kirjeldati korruptsiooni kui “globaalset” probleemi, mis vajab rohkem rahvusvahelist sekkumist.

Korruptsiooni majanduslike kahjude mõõtmine on keeruline, sest see võib esineda valitsuse erinevatel tasanditel. OECD poolt 2018. aastal läbi viidud küsitlusest selgus, et 42 protsenti riigiettevõtetest on viimase kolme aasta jooksul korruptsiooniga kokku puutunud.