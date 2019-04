Raadiohommikus: miks on IKEA eestlaste hulgas kultusliku staatusega?

Kuidas reageeris Eesti ajakirjandus uudisele IKEA tulekust Eestisse? Sellest räägib Balti Meediamonitooringu Grupi andmetele tuginedes kommunikatsiooniekspert Hannes Rumm.

Hannes Rumm Foto: Andras Kralla

Rimi Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Andrija Arro räägib sellest, millised on eeloleva suve tarbijatrendid.

Stuudios on Hando Sinisalu ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Argumenteeritud juhtimine". Saates teema on, kuidas rääkida oma meeskonnaga. Saates on külas ASi Merko Eesti Ehitus juhatuse esimees Keit Paal, kes jagab oma pikaajalist kogemust juhina. Saadet juhib SpeakSmarti koolitaja ja moderaator Siim Vahtrus.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates on külas SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ja Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Arutlusele tulevad laupäeval avalikustatud koalitsioonileping ja rahandusministeeriumi kevadine majadusprognoos. Samuti on teemad IKEA tulek Eesti turule ja Vopak E.O.S.-i müügitehingu taustal ka see, kui oluline on Eestis transiidisektor. Presidentide võimaliku eelseisva kohtumise tõttu tulevad jutuks ka Eesti-Venemaa majandussuhted. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Saates on külas kiirelt kasvava toidukulleri Wolt juht Liis Ristal, kes selgitab, kuidas tema juhiks saamise teekond sai alguse juba nelja-aastasena, kuidas panna noored inimesed vastutama ning kuidas tuua ja hoida ettevõttes kasvule orienteeritud suhtumist. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saade räägib Eesti elektriautost Nobe. Saatekülaline on auto looja Roman Muljar, kellega on juttu nii uuest tehasest, inimeste värbamisest kui ka Genfi autonäitusest, kus Nobe palju tähelepanu püüdis. Saatejuht on Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saate avaloona pakume kuulamiseks kogemuslugu Tallinna lennujaama parkimismaja projekteerimisest ja ehitusest. Ligi 40 000 m2 parkimispinnaga hoone projekteeriti 3D-mudelis, kuhu peatöövõtja ja tellija lisasid hiljem tehnosüsteemide ja eriosade lahendused ning arhitektuurse osa mudeli. Räägib Infragate Eesti juhatuse liige Urmas Aaskivi.

Teises saateosas tuleb juttu sellest, et laserskaneerimise tehnoloogia võimaldab kiiret ja detailset ruumiliste seoste jäädvustamist. Ettekanne, mille teeb Tarvo Mill, annab ülevaate laserskaneerimise kasutamise võimalustest, piirangutest, aga ka eelistest ehituskonstruktsioonide mõõdistamisel.

Saade on salvestatud Ehituse tehnoloogiakonverentsil.

