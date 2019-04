Endine Tallinna vangla ootab head plaani

Praegu kasutavad endist Tallinna vanglat Eesti jõustruktuurid õppusteks. Foto: Liis Treimann

Kui veel mullu novembris otsustas Riigi Kinnisvara AS (RKAS) Tallinna vangla vana krundi aadressil Magasini 35 sel aastal müüki panna, sest riigil puudub huvi kinnistu ja selle hoonete vastu, siis sellel aastal on kinnistu pandud reservi, kuna kaalutakse riigi huvist tulenevaid alternatiive kinnistule või osale sellest.

Sisuliselt tähendab see seda, et kinnistu sellel aastal avalikule enampakkumisele ehk müüki ei lähe. RKASil on siinkohal plaan leida – hea plaan kinnisvara realiseerimiseks. “Selle aasta lõpuks võiks olla selgem, kas me leiame sinna riigivajaduse peale või siiski paneme müüki,” ütles RKASi müügijuht Märt Mäe.