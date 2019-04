Kes teenivad riigikogu liikmest paremini?

Foto: Aivar Aotäht, Sakala/Scanpix

Värskelt valitud riigikogu liikmete palk hakkab olema 4009 eurot, sellest enam on Eestis võimalik teenida oma ala parimatel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia juhtidel, kus kümnendiku kõrgemalt tasustatud töötajate piir on 4170 eurot, selgub CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringust.

Lisaks on aastaga märkimisväärselt kasvanud parimate müügijuhtide ja tarkvaraarendajate palgatase ning liikunud 4000eurose brutopalga piiri lähedale. Müügijuhtide palgatase, millest 90% töötasudest on madalamad ja 10% veel kõrgemad, on 3902 eurot, finantsjuhtidel 3832 eurot ja tarkvaraarendajatel 3818 eurot. Seega on müügi-, infotehnoloogia- ja finantsvaldkonna parimatel hea võimalus teenida praegusel tööturul Riigikogu liikmetest suuremat töötasu.

Kõrget palka on aga võimalik Eestis teenida ka mitmel teisel elualal – näiteks teenivad oma ala parimad ehituse projektijuhid enam kui 3600eurost brutokuupalka (3627 eurot), müügi tippspetsialistid 3600 eurot ja turundusjuhid 3500 eurot brutokuupalka. Enam kui 3000eurost brutokuupalka teenivad ka oma ala parimad personalijuhid (3190 eurot).

„Kuigi töötasud on viimastel aastatel kiirelt kasvanud, on palgaga rahul kõigest kolmandik (35%) töötajatest ja see avaldab tööandjatele endiselt survet palgatasemete korrigeerimisel,“ ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Arvatavasti näeme kõrgepalgaliste talentide seas mitmeid IT-sektori ja müügi ning ehituse valdkonna töötajaid, sest neile ametitele on tänaselt tööturult väga keeruline asendajat leida.“

Kõrgeimalt tasustatud 10% piir

ametikoht ametikoht kõrgeima palgaga 10%, brutopalk kõrgeima palgaga 10%, brutopalk aastane muutus aastane muutus Turundusjuht 3 500 € +17% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia juht 4 170 € +9% Finantsjuht 3 832 € - 2% Tarkvaraarendaja 3 818 € +12% Ehituse projektijuht 3 627 € +34% Müügi tippspetsialist 3 600 € -2% Müügijuht 3 902 € +32% Personalijuht 3 190 € +6% Mehaanikainsener 2 760 € +10% Süsteemiadministraator 2 653 € -6% 1 - 10 ... ... 11 - 13

Kõrgemate riigiteenijate palgatasemed