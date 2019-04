Lufthansa kukkus kahjumisse

Lufthansa Boeing 747-40 Foto: Scanpix

Saksa lennuhiid Lufthansa teatas, et kukkus esimeses kvartalis 336 miljoni euro suurusse tegevuskahjumisse, vahendab CNBC.

Eelmisel aastal samal perioodil teenis lennufirma 52 miljonit eurot kasumit. Lufthansa sõnul on kahjumi põhjuseks ühelt poolt tõusnud kütuse hind, samas ka liiga suur pakkumine Euroopa liinidel. Lõviosa kahjumist ehk 202 miljonit eurot tulebki kütuse hinna tõusust.

Lufthansa teatel on teiseks kvartaliks oodata aga päris häid tulemusi, sest piletite ostmine on olnud aktiivne ning olukord turul soodne. Selleks aastaks prognoosib Lufthansa tegevuskasumi marginaaliks 6,5–8%. Detailsete tulemustega peaks Lufthansa välja tulema aprilli lõpus.

Euroopa lennufirmadele on viimased kuud olnud keerulised, sest suurenenud kütuse hind mõjutab kõiki, hoolimata sellest, et uued lennukid on säästlikumad. Lisaks tekitab reisijates üksjagu ebakindlust Brexit, mis tähendab, et inimesed võivad oma puhkuseplaane edasi lükata, kirjutab Reuters.

Näide Islandilt

Üks viimaseid näiteid Euroopa lennuturu keerukast olukorrast on Islandi odavlennufirma WOW Air, mis ei suutnud investoritelt täiendavat kapitali kaasata ning oli sunnitud tegevuse peatama. Bloomberg kirjutas märtsi lõpus, et otsus tuli pärast seda, kui viimase hetkeni kestnud kõnelused uue kapitali kaasamiseks nurjusid. Varem oli lennufirma teatanud, et lükkab lennud edasi, kuni kõik on jõudnud paberitele alla kirjutada.

Islandi lennufirmade hädade põhjus on liiga aktiivne laienemine. Sealne lennundussektor kasvas aastaid kiiresti ja tempokalt, sealjuures ei pannud lennufirmad paljuks lisada oma strateegiale ambitsioonikas idee hakata pakkuma ka pikamaalende. Kuna aga kütuse hind on tõusnud, lennukid on suured ning reisijaid on arvuka pakkumise tõttu kasinalt, vajusidki firmad majandusraskustesse.