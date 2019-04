Personalijuht üksi ei suuda siluda halba juhtimist

Kuigi tööandja brändi kujundamist nähakse peamiselt personali- ja turundusinimeste pärusmaana, pole see ainult nende ülesanne. Juhtidel on siin vähemalt sama suur roll, sest just juhid saavad töötajatele luua organisatsioonist ehk tööandjast hea kogemuse. Või vastupidi – halva kogemuse, kirjutab Äripäeva erileht Firmapidu.

Eestis on palju organisatsioone, kus juhtimiskultuur pole kiita ja inimeste juhtimise asemel tegeletakse raha või protsesside juhtimisega.