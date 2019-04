Venemaa suursaadik: vaadake näiteks Lätit

Venemaa suursaadik Aleksandr Petrov Foto: Konstantin Sednev, Postimees/Scanpix

Vene Föderatsiooni suursaadik Eestis Aleksandr Petrov tõi Eestile ärisuhete alal eeskujuks Lätit, kelle ministrid külastavad Moskva suurt transpordimessi ja on loodud valitsustevaheline majanduskoostöö komisjon.

Eesti ja Venemaa äri parandamiseks oli tal aga konkreetne lahendus– sanktsioonidest loobumine.

Äripäeva venekeelsele sõsarlehele Delovõje Vedomosti intervjuu andnud suursaadik avas oma vaate sanktsioonidele ja nende alustele.

Mida te arvate Venemaa ja Eesti suhetest aastal 2019?

Ma tahaksin, et need areneksid oluliselt energilisemalt ja produktiivsemalt ning vastaksid sellele, millised peaksid olema suhted kahe naaberriigi vahel, kellel on sajanditepikkune ühine ajalugu.

Milles see peaks avalduma?

Loomulikult konkreetsetes asjades. Venemaa ja Eesti vahel võiks tegutseda samasugune valitsustevaheline kaubanduslik-majandusliku koostöö komisjon, nagu see on Lätiga. Võiks olla ka kaubandusesindus. Tean oma eelnevast töökogemusest Saksamaal, kui suurt osa mängib kaubandusnõuniku meeskond meie saatkonnas Berliinis.

Milliseid konkreetseid küsimusi see lahendab?

Venemaa turul on umbes 5500 Saksa firmat. Mõne nädala eest näiteks avati Moskva oblastis Mercedese autotehas. Selle avamisel osalesid mitte üksnes kontserni esindajad, vaid ka Saksamaa Liitvabariigi majandusminister. See on hea näide, kuidas mõlemaid pooli rahuldavad suhted võivad areneda isegi sanktsioonide tingimustes.

Kuid Eestis võib tuua näiteks Venemaa transiidi, mis, vastupidi, hääbub. Ning selle kohta on kaks seisukohta. Esimene: kui Eesti räägiks Venemaaga teisiti, saaksime rohkem transiiti. Teine: Venemaa on võtnud ammu suuna oma sadamatele ja sellepärast jääb transiiti üha vähemaks  ükskõik, kuidas Eesti ka ei käituks. Kus on tõde?

Arvatavasti kusagil vahepeal. Meie sadamad tõepoolest laienevad, kuid isegi selles olukorras leidub võimalusi korraldada transiiti läbi piirnevate riikide. Kuid selleks on vaja teineteisega rääkida.

Moskvas toimub iga aasta aprillis logistikamess TransRussia. Naaberriigist Lätist sõidavad sellele igal aastal kõrgetasemelised delegatsioonid ministrite osavõtul. Ma küsiksin: miks keegi Eestist ei ole seda üritust rea aastate jooksul külastanud?

Mul oli väga hea meel, kui mul õnnestus aidata korraldada Eesti delegatsiooni külaskäiku Moskvasse. Delegatsiooni juhtis majandusministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas (oli ka mitu riigikogu saadikut). Peeti väga asjalikke majandusläbirääkimisi ja jõuti kokkuleppele Venemaa ministri vastuvisiidi osas. See oli aprillis 2017.

Kuid 2017. aasta mais kuulutati meie Narva peakonsul ja konsulaarnõunik persona non grata'deks. See tõi endaga kaasa meiepoolsed vastumeetmed: Venemaalt lahkus Eesti peakonsul Peterburis ja Pihkva konsulaadi kantselei juht. Sellega astuti samm tagasi.

Eesti väljapanek 2017. aasta Moskvas toimunud transpordi- ja logistikamessil TransRussia. Foto: Evgeny Biyatov, Scanpix

Vastukülaskäiku ei toimunud?

Toimus, kuid mitte juulis, vaid detsembris. Pooleaastase hilinemisega. Pärast aga jõudis kätte 2018. aasta märts, kui puhkes sama ulatusega skandaal.

Te peate silmas Skripalide juhtumit?

Täiesti õige. Ma väljendasin kahetsust, et peaminister Jüri Ratas loobus siis kavandatavast visiidist Venemaale (see pidi toimuma 2018. aasta mais). Oli plaanis, et ta lendab Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise raames Krasnojarskisse ja sõidab sealt edasi Moskvasse kohtumistele. Paraku jäi see sõit ära.

Kui Eestis leitakse, et Skripalide mürgitamise taga on Venemaa, siis me ei saa ju vaikida ja teha nägu, nagu midagi ei oleks olnud.

Inglise pool ei ole seniajani esitanud mingeid tõendeid Venemaa osalemise kohta selles kuriteos – vaatamata meie palvetele. Pole ainsatki argumenti, mis kinnitaks, et meil oleks seda liiki kuritegude sooritamisest mingitki kasu. Me suhtume sellistesse asjadesse hukkamõistuga ja lükkame süüdistused kategooriliselt tagasi.

Ma küsisin Eesti kolleegidelt, kas nad on saanud oma Inglise sõpradelt mingit usaldusväärset infot, mis lubaks kindlalt rääkida Venemaa süüst. Vastus üllatas mind: me ei vaja Inglise sõpradelt tõendeid. Me usume, mida nad räägivad.

Austria, erinevalt Eestist, ei allunud survele ja ei hakanud Vene diplomaate maalt välja saatma. Ning suhetest selle riigiga saame rääkida peaasjalikult positiivses toonis.

Kas teid üllatas, kui saite teada, et Kaljulaid kohtub Putiniga?

Ei.

Osalesite te ehk ise aktiivselt visiidi ettevalmistamisel?

Ei, ettevalmistused viiakse läbi Moskvas. Kui asi oleks vastupidi, oleksime sellesse rohkem kaasatud. See plaan sai ju teatavaks mõnevõrra varem.

Millal?

Eelmise aasta lõpus. Küsimus oli vaid selles, et leida selliseks visiidiks sobiv aeg. Eesti renoveeritud saatkonna avamise päev Moskvas oli selleks hea ajend.

Kas see on tähtis kohtumine või puhtalt protokolliline?

Leian, et tähtis. Dialoog on alati parem kui selle puudumine. Selliseid kontakte ei ole olnud juba kaua-kaua. On väidetud, et Eesti president Ilves käis 2011. aastal Peterburis, kuid see ei olnud ametlik visiit. Ta viibis seal konkreetsel põhjusel, mis puudutas Peterburi Jaani kiriku taaspühitsemist, ja kõrgetasemelisi kohtumisi ei toimunud. Nüüd aga on tegemist kahe presidendi tõelise kohtumisega. Millal siis veel, kui mitte selle käigus arutada tervet rida meie kahepoolsete suhete seisukohast tähtsaid küsimusi? Seega ei saa seda kohtumist mingi juhul käsitada protokollilisena. See on meie kahepoolsete suhete jaoks väga oluline moment.

Kas kohtumise initsiaatoriks oli Venemaa või Eesti?

Möödunud aasta 11. novembril kohtusid presidendid Pariisis Esimese maailmasõja lõpu 100. aastapäeva tähistamisel. Toimus lühike jutuajamine, mille käigus meie president kutsus Eesti presidenti Moskvasse. Seda käsitati kui head impulssi, et mõelda läbi kõik võimalused, kuidas selline visiit võiks toimuda.

Eestis toimusid hiljuti valimised. Millised on teie muljed?

See on iga riigi siseasi.

Meil on kujunenud olukord, kus Keskerakond, kes toetub suuresti venekeelsele valijaskonnale, kutsus koalitsiooni EKRE, kellele kuulub muu hulgas ütlemine, et põlisrahvast üritatakse asendada neegrite ja slaavlastega.

Ma tahaksin loota, et vastutustundega poliitikud oskavad teha vahet sellel, mida öeldakse opositsioonis olles, ja mida tehakse töötades valitsuses, tunnetades vastutust riigi poolt vastuvõetavate konkreetsete otsuste eest.

Mart Helme ütles enne valimisi, et välistab koostöö Keskerakonnaga, kuni selle esimees ei kuuluta avalikult lepingu lõpetamisest Ühtse Venemaaga. Aga nüüd ta räägib, et Jüri Ratas ütles, et leping on külmutatud ja toimetu ja neid see rahuldas, Arvan, et riikliku tähtsusega kaalutlused osutuvad kõrgemaks kui meeleolud, mida partei väljendas opositsioonis olles.

Kas te loodate, et...

Lubage, et ma teen põgusa kõrvalepõike. Olen palju töötanud Saksamaal ja ma mäletan, kui Nõukogude Liitu tuli Baierimaa pikaaegne liider Franz Josef Strauss. Meie maal peeti teda konservatiiviks selle kõige halvemas tähenduses. Teda nimetati revanšistiks ja rektsiooniliseks poliitikuks.

1987. aasta detsembris lendas Strauss Moskvasse (ta oli 72 aastat vana, kuid istus ise lennukiroolis). Linnas möllas tugev tuisk. Kõik lennuväljad olid suletud, maanduda oli lubatud üksnes Straussil. Tema esimesed sõnad pärast lennukist väljumist olid: “See oli minu elu kõige rängem maandumine.”

Strauss pidas Moskvas läbirääkimisi Gorbatšoviga, näidates end pragmaatilise ja konstruktiivsusele häälestunud poliitikuna. Me ei suutnud otsustada, kus avada uus peakonsulaat ja kultuuriinstituut: Stuttgardis või Münchenis. Strauss veenis meid, et peakonsulaadile ei leidu paremat kohta kui München. Lõpptulemusena otsustati avada peakonsulaat Münchenis, kultuuriinstituut aga Stuttgardis. Muide, peakonsulaat töötab tänaseni, instituut aga jäigi paberile.

Ma näen selles näites paralleeli Eesti uue valitsusega.

Kas ta tahate öelda, et kui vaja, lepite kokku ka Helmega?

Ma tahan öelda, et me peame üksteisega rääkima ja leidma mõlemale poolele vastuvõetava lahenduse.

Te olete töötanud Saksamaal ja Eestis. Võrrelge palun nende maade eripärasid.

1987. aasta juulis nimetas Helmut Kohl Gorbatšovi Goebbelsiks. Meie ette kerkis küsimus, kuidas reageerida? Kas saata suursaadik välja või mitte? Kõik poliitilise taseme kontaktid külmutati. Ning olukorra parandamiseks piisas vaid sellest, et Saksa FV president sõitis Moskvasse. Richard von Weizsäcker saabus Moskvasse 1988. aasta kevadel ja tõi meie kahepoolsetesse suhetesse rahunemise. Ta näitas enda väga aruka inimesena, ning tema visiit tasandas tee Kohli Moskvasse tulekuks 1988. aasta oktoobris. Seda, mis järgnes, te teate.

Berliini müüri langemine?

Jah.

Mis teile Saksamaal töötades kõige enam meeldis?

Ma õppisin hindama sakslaste sõnapidamist. Kui me milleski kokku leppisime, võisin olla rahulik, et asi saab tehtud.

Mis teile kõige vähem meeldis?

1985. aasta mai. Saksamaal oli endiselt päevakorral diskussioon selle üle, mida tähendas Saksamaa jaoks 9. mai 1945: saksa rahva lüüasaamist või tema pääsemist? Ja eelpool nimetatud Weizsäcker pidas oma kuulsa kõne, milles ta rääkis, et see oli saksa rahva pääsemine fašistlikust diktatuurist. Tundus, et ta pani sellega i-le punkti. Kuid kahjuks on mul meeles ka üks teine episood.

1992. aasta juuni. Ma osalesin Kristlik-Demokraatliku Liidu välispoliitilisel kongressil. Kaks või kolm kongressi saadikut tõstatasid küsimuse, kui kaua sakslased peavad veel pattu kahetsema, et nad vallandasid teise maailmasõja? Olevat ju teada, et Stalin ise valmistus Saksamaale kallale tungima, Hitler lihtsalt jõudis temast ette. Ja seda olukorras, kus ajaloolased on juba ammu välja selgitanud, kes keda ründas. Milleks mõelda välja uusi muinasjutte?

Lähenemas on ju Nõukogude-Liidu ja Saksamaa mittekallaletungi lepingu ja teise maailmasõja alguse 80. aastapäev. Võib ette kujutada, kui palju avaldatakse uusi materjale, ja kaugeltki mitte kõik neist ei ole tõepärased.

Molotovi-Ribbentropi pakt on Eesti jaoks tohutult valus küsimus.

Sellepärast ma seda mainisingi.

Kas see, mis toimus 1940. aastal, oli okupatsioon?

Muidugi mitte.

Kuidas nii?!

Ma lugesin Arnold Meri raamatut (muide, sellel aastal täitub 100 aastat tema sünnist), milles ta kirjeldab stseeni, kuidas Tallinnas võeti vastu Nõukogude armeed. Vaatasin isegi vastavat kinokroonikat. Kroonikat ei peta, ega ju? Ühesõnaga, Nõukogude armeed tervitati lillede ja vaimustushüüetega. Tervitati mitte nagu okupanti, vaid nagu seda, kes tuli Eestit kaitsma.

Kelle eest?

Sakslaste eest.

Aga teil kehtis ju nendega mittekallaletungi leping?

Paljud eestlased mõistsid, et on kahe poole vahel. Tutvudes Eesti ajalooga, tulin järeldusele, et eestlaste suhtumine sakslastesse ei olnud kõige parem (paljuski seetõttu, et nad käitusid siin peremeestena). Ma olen termini “okupatsioon” vastu. Sakslastega sõlmitud mittekallaletungileping vastas tolleaegsele ettekujutusele rahvusvahelisest õigusest (ja juba 50 aastat hiljem mõistis NSVL rahvasaadikute kongress selle sõlmimise hukka). Sakslastel olid samasugused kokkulepped ka Eestiga, Poolaga (sealgi olid salajased lisad). See leping võimaldas sõda kahe aasta võrra edasi lükata.

Aga kas Eestit ei võinuks kaitsta teda iseseisvusest ilma jätmata?

Ma piirdun järgmise lausega: “Ajalugu ei talu tingivat kõneviisi.”

Eestis kardetakse praegugi Venemaa agressiooni. Mida te selle kohta ütlete?

Pean oma ülesandeks veenda kõiki, et sellised hirmud on täiesti alusetud. Sellekohaseid avaldusi on teinud ka meie maa kõrgem juhtkond.

Teine pool aga, vastupidi, õhutab neid hirme tagant. Mäletate ju BBC filmi, milles Lätile tehakse tuumarünnak? Või võtame Saksamaa juhtiva telekanali ZDF, mille uudistes teatati, et Vene väed tungisid Eestile kallale ja ameeriklased asusid rünnakut tagasi lööma. Pärast lisati: ärge muretsege, kõik see on väljamõeldud stsenaarium. Aga milleks on vaja selliseid nalju?

Mulle meenub Ronald Reagan, kes ajakirjanikele esinedes vaatas kella ja ütles: “Nii... Kell on viie minuti pärast kaks. Viie minuti pärast Nõukogude Liitu enam ei ole.” Kõik olid šokis, Reagan aga lisas: “Ma tegin nalja.”

Hiljuti väideti ajakirjanduses, nagu pildistaksid Vene diplomaadid Eesti sildu ja saadaksid ülesvõtted Venemaale. Avaldasime pressiteate, milles kirjutasime: “Oleme selle poolt, et ehitada sildu. Sildu meie rahvaste vahele.”

Milliseid võimalusi te näete Venemaa äritegevuse tõhustamiseks Eestis ja Eesti oma Venemaal?

Sanktsioonidest loobumine.

Sanktsioonid on ju vastastikused, pealegi kehtestatud Euroopa Liidu tasemel. Isegi kui Eesti tahaks neid tühistada (aga ta ei taha), ei saa ta seda teha ülejäänud 27 liikmesriigita.

Eesti endine peaminister Taavi Rõivas ütles umbes sellise lause (tsiteerin peast): “Oleme valmis tooma ohvriks kogu Eesti majanduse, kuid sanktsioonidest ei loobu.” See hämmastas mind. Nende sõnade taga on paljude tuhandete Eesti tootjate saatus, inimeste saatus, kes elatuvad muu hulgas ka naaberriiki eksportimisest. On teada ka kahjud, mida tootjad seetõttu kannavad.

Äri ei kanna neid kahjusid mitte Euroopa, vaid Venemaa enda kehtestatud sanktsioonide pärast.

Aga kes alustas? Kes algatas kogu loo nende sanktsioonidega? Nende kehtestamisest on möödunud viis aastat ja kõik tunnistavad, et need ei ole andnud mingeid tulemusi, vaid toonud ainult kahju. Tõsi, meie põllumajandussektoris on kujunenud teistsugune seisukoht: las sanktsioonid kehtivad edasi!

Aga te toote ju sellele vaatamata sisse Valgevene krevette.

See on tõsi. Kuid konkurents on kordades nõrgenenud, kaotajaks on osutunud tarbija. Kui Eesti hääl ühineb nende omaga, kes astuvad üles sanktsioonide tühistamise poolt, võib eeldada, et kvantiteet läheb üle kvaliteediks. Kuid tegelikkuses on asi vastupidi: kui on keegi, kes tahab sanktsioonide säilitamist või koguni karmistamist, siis on need kahjuks kolm Balti riiki ja naaberriik Poola. Mis on kahetsusväärne.

Muide, mis puudutab koostöövõimalusi. 6.–7. juunil toimub järjekordne Peterburi majandusfoorum. USA on Venemaa kritiseerija number üks. Mis te arvate, milline delegatsioon oli eelmisel aastal kõige arvukam?

Otsustades küsimuse järgi, siis Ameerika oma.

Foorumil osales 550 USA suurettevõtte esindajat. Eestist ei tulnud kedagi. See ei ole ju normaalne.

Kas isegi meie ettevõtjaid ei olnud?

Minul vähemalt sellist infot ei ole. Tean, et paar inimest tulid eraviisiliselt, näiteks riigikogu endine saadik Olga Ivanova.

Mis teile Eestis töötamise juures kõige enam meeldib ja mis kõige vähem?

Ei meeldi see, et ma ei valda eesti keelt.

Kas õpite?

Olen omandanud minimaalse taseme ja oskan öelda: “Mina olen Vene suursaadik”. Kuid Saksamaal töötades ma mitte lihtsalt ei osanud saksa keelt, vaid valdasin ka nende piirkondade dialekte, kus ma viibisin.

Aga mis teile Eestis meeldib?

Suhtlemine eestlastega. Olen käinud mitu korda Saaremaal ja inimestega juttu ajanud. Lihtsad inimesed, kellel on, mida öelda. Nad suhtuvad erinevalt sellesse, mis oli minevikus, kuid ma näen, et need on siirad, töökad ja suhteliselt tagasihoidlikud inimesed. Selline suhtlemine on minu jaoks seesmine stiimul, et muuta meie suhteid paremaks. Et seda tunnetaksid lihtsad inimesed, et viisade saamisega oleks vähem probleeme ja inimesed käiksid tihemini üksteise juures.

Teemaks Ukraina: "Mida Venemaal jäi üle teha?"

Ukraina barrikaadid Maidani väljakul viis aastat tagasi. Foto: SERGEI SUPINSKY, AFP

Üks teema, mida Eesti ja Venemaa presidendid eeldatavalt puudutavad, on Ukraina. Eestis ja Euroopa Liidus leitakse, et Venemaa vallandas selles riigis sõja. Sõda kestab tänaseni. Kas meie suhted võivad nendes tingimustes põhimõtteliselt üldse paraneda?

Sellist laadi kohtumised on just hea võimalus rääkida mitte ajakirjanike kaamerate ees, vaid rahulikus õhkkonnas. Mis puudutab Ukraina konflikti, mis kestab juba kauem kui Suur Isamaasõda, siis on täiesti õigustamatu öelda, et selle vallandas Venemaa.

Miks?

2014. aasta veebruaris toimus Kiievis riigipööre ja võimule tulid kohalikud natsionalistid. Päev varem oli Janukovitš Prantsusmaa, Saksamaa ja Poola välisministrite juuresolekul allkirjastanud opositsiooni esindajatega kokkuleppe. Enne seda oli Janukovitšile tehtud mitmeid pöördumisi, milles paluti Maidanil mitte mingil juhul kasutada vägivalda. Kui voolab kasvõi ühe inimese veri, saab sellest tragöödia.

Aga ta voolas.

Kuid Janukovitš pidas oma lubadusest kinni.

Te leiate, et Janukovitš ei olnud Taevase Sadakonna hukkumises süüdi?

Muidugi mitte. Siseministeeriumi väed ei osalenud Maidani laialiajamisel. Ning ka Donbassi kohalike võimude nõudmised olid suhteliselt tagasihoidlikud: andke meile võimalus rääkida endiselt vene keelt ja jätke piirkonda rohkem vahendeid.

Kuid see ju ei tähenda, et kui neid nõudmisi ei rahuldatud, tuli alustada relvastatud konflikti.

Aga kes seda alustas? Kes paiskas Donbassi relvajõud, kuni lennuväeni välja? Või võtame Dmitri Jaroši sõnad Krimmi kohta: “Krimmi elanikkond ei hakka kunagi rääkima ukraina keeles ega võta omaks ukrainlaste elulaadi. Sellepärast on probleemi lahendamiseks kaks võimalust: välja kihutada või hävitada.” Mida Venemaal jäi üle teha?

Ja teie annekteerisite Krimmi. Suurem osa maailmast peab seda annekteerimist ebaseaduslikuks.

Jah, teised on käinud välja versiooni, nagu toimunuks referendum automaaditorude ees... Aga kuidas te seda endale ette kujutate, et igale inimesele pandi automaaditoru selga?

Referendum oleks pidanud hõlmama kogu Ukrainat, aga mitte üht piirkonda. Ainult siis oleks see võinud pretendeerida legitiimsusele ja vastata rahvusvahelisele õigusele.

Siin põrkuvad kaks põhimõttelist asja. Üks on territoriaalse terviklikkuse printsiip, teine  enesemääramise õigus.

Enesemääramise õigus kehtib üksnes nende rahvaste puhul, kellel puudub oma riik. Venelastele see õigus ei kohaldu, kuna neil on Venemaa. Teoreetiliselt võiks enesemääramise õigust rakendada Krimmi tatarlastele, kuid just nemad olid eraldumise vastu.

Oleme alati tegutsenud koostöös Ukraina keskvõimuga. Nii oli see Kravtšuki ajal, ja Kutšma ja Juštšenko ajal. Kuid uus võim tuli võimule riigipöördega... Palun öelge, miks nad ei võinud pool aastat oodata? Neil olid tulemas uued valimised, ja on väga tõenäoline, et Janukovitš ei oleks nendel võitnud. Me oleksime nende valimiste tulemusi tunnustanud ja ajanud endiselt asju keskvõimuga.

Te ajate neid ju niigi. Putin kohtub Porošenkoga, te kauplete gaasiga...

Porošenkoga ei ole juba ammu kohtumisi olnud.

Muide, miks?

Nähtavasti puudub eeldus sellisel tasandil dialoogi pidamiseks. Ka mind isiklikult solvaksid need sõnad, mida Ukraina president on meie juhtkonna kohta öelnud. On tase, millest allapoole ei tohiks laskuda.

Tulles tagasi teie küsimuse juurde, siis seadis riigipöörde tulemusel võimu haaranud ebaseadlusik valitsus ohtu Krimmi elanikkonna. Ning selles olukorras mängib enesemääramise põhimõte kaalukamat rolli kui territoriaalse terviklikkuse säilitamine.

Kuid antud juhul ei oleks saanud seda põhimõtet rakendada! Krimmis ei ole rahvust, kellel ei oleks oma riiki (ning kes oleksid tahtnud eralduda).

Ma leian, et Krimm on eraldi jututeema. Kiievis tavatsetakse öelda, et Krimm on Ukraina lahutamatu osa. Aga millal ta selleks osaks sai? 1954. aastal. Ja paljud on unustanud, et enne seda oli Krimmi sajanditepikkune ajalugu seotud Venemaaga.

Selle põhimõtte kohaselt võiks Kaliningradi ka tagasi anda.

Või kaaluda Vilniust. Niisuguses tempos võib minna liiga kaugele ja kogu kaardi üldse ümber lõigata. Tulgem pigem Krimmi juurde tagasi. Viie Venemaa koosseisus oldud aastaga on selle piirkonna jaoks tehtud rohkem kui tervel Ukrainale kuulumise ajal. Ukraina natsionalistidele on Krimm oma veneluse tõttu olnud alati pinnuks silmas või konnasilmaks. Tulevased bandeeralased Krimmi ei sallinud ja ei osutanud talle mingit abi. Ja võrrelge nüüd sellega, mis oli, kui Krimm oli Venemaa koosseisus.

Paraku on viimased viis aastast toimunud ka see, mida mõned nimetavad krimmitatarlaste represseerimiseks. Selle all peetakse silmas selle rahvarühma esindajatele esitatud kriminaalsüüdistusi ja nende tagakiusamisi.

Hiljuti vahistati 23 Krimmi tatarlast. Nagu tuvastas meie uurimine, kuulusid nad Venemaal keelatud ja õõnestustegevust harrastavasse islamirühmitusse Hizb at-Tahrir. Käib juurdlus, inimesed lähevad kohtu alla. Kus te näete siin repressioone? Repressioonidest räägivad Krimmist põgenenud Mustafa Džemiljev ja teised. Olles Krimmist eemal, võivad nad rääkida mida iganes. See-eest näen ma Krimmis praegu kolme ametlikku keelt: vene, ukraina ja krimmitatari keelt. On koolid, kus õppetöö toimub ainult krimmitatari keeles. Valitsuse kooseisu võeti asepeaminister, kes esindab krimmitatarlasi.