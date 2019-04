Nordica reisijate arv kukkus

Nordica.juht Hannes Saarpuu Foto: Liis Treimann

Nordica vedas 2019. aasta esimeses kvartalis Tallinna liinivõrgus üle 102 000 reisija, mida on 16 protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Lennufirma väidab, et langus on plaanipärane.

Reisijate arvu vähenemine on Nordica väitel seotud kahjumlike liinide sulgemisega eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses. Kokku väljus Tallinnast aasta esimesel kolmel kuul üle 2000 Nordica lennu, mida on 22 protsendi võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal.