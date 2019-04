Reedel Äripäeva raadios Tänaku filmi režissöör

Rallisõitja Ott Tänak. Foto: EPA

Kes saab Tänakuga läbi ja kes ei saa? Kas Värniku dokfilm on järgmine avantüür? Julgeme vihjata, et filmitiimi ambitsioonid ulatuvad kõrgele. "Optibeti spordisaadet" külastab sel korral rallisõitja Ott Tänaku dokfilmi režissöör ja produtsent Tarvo Mölder.

Saadet juhivad Dannar Leitmaa ja Otto Oliver Olgo.

Saade on eetris 13.00–14.00.

Päevakavas on veel kolm saadet:

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Nädala kuumimad ja olulisemad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Liina Laks, Marge Väikenurm ja Ken Rohelaan.

12.00–13.00 „Kullafond“. Saates „Tulevikuäri“ kõneleme, millised tööd tõotavad tulevikus ära kaduda, kui palju on võimalik tulevikku ennustada ning millised ohud ja hirmud võivad ühiskonnas töökohtade kadumisega kaasneda. Külas on Arenguseire Keskuse ekspert Johanna Vallistu ning sotsiaalministeeriumi tulevikutöö nõunik Mihkel Kaevats. Saatejuht on Priit Pokk. Saade oli eetris 2018. aasta augustis.

15.00–16.00 „Eetris on ehitusuudised“. Riiklikus andmebaasis, ehitisregistris, on käigus põhimõttelised uuendused, mis muudavad registri kasutamise mugavamaks ning seal tehtavad menetlustoimingud lihtsamaks. Mis muutub, mil viisil uuendusi läbi viiakse ning kuidas hakkab uus register valminuna aasta-pooleteise pärast toimima, tutvustab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitisregistritalituse projektijuht Taavi Jakobson. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuula raadiot otse SIIT.