"Tulevane välisminister on meil meditsiinilise probleemiga"

Mööblitootja Standardi juht Enn Veskimägi (pildil vasakul) ei hoia tulevase valitsuse võimaliku Vene-suunalise poliitika kohapealt värve kokku Foto: Liis Treimann

President Kersti Kaljulaidi initsiatiiv Venemaaga suhete soojendamisel on Eesti ettevõtjate jaoks tänuväärt ettevõtmine, mille võib ohtu seada aga uue valitsuse ettearvamatu käitumine, leidis tööandjate keskliidu volikogu pikaaegne juht Enn Veskimägi.

"Ma rääkisin siin [Eesti Moskva saatkonna avamisel Urmas - toim.] Paetiga ka. Tegelikult on Paet poliitikas maa peal. Tema hirm on see, kuidas meil tulevane välisminister reageerib, sest ta on meil ju meditsiinilise probleemiga. Päris tõsiselt, ta on psühhopaat, ta võib ju kõik tuksi keerata," rääkis Veskimägi, viidates Jüri Ratase teise valitsuse välisministri kandidaadile Urmas Reinsalule, kes siiani on korduvalt seisnud idee eest nõuda Venemaalt välja okupatsioonikahjud.