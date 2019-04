Ülevaade lihtsatest 3D-programmidest, millega ise sisekujundust planeerida

Hõlpsalt kättesaadavad 3D-programmid aitavad ruume planeerida ning on sedavõrd lihtsalt kasutatavad, et nende käsitlemisega saavad hakkama kõik, kel huvi sisekujunduse vastu olemas ja soov peas olev idee visualiseerida ning ehk hiljem ka realiseerida.

Et valikuterohkuses paremini orienteeruda, toob Äripäeva tellijatele aprillis ilmunud ajakiri Sisustaja välja lihtsamad tasuta allalaetavad rakendused, mis kõikjal maailmas usaldust ning populaarsust võitnud. Tasub meeles pidada, et kujundusprogrammid on head abilised, mis ei aita üksnes ruume planeerida, vaid näitavad, kuidas erinevad esemed omavahel kokku sobituvad.