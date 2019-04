Tuuleenergia assotsiatsioon sai uue tegevjuhi

Alates eilsest, 22. aprillist on Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni uus tegevjuht Anu Eslas. Eslas on pikalt töötanud kaitsetööstuse liidus, viimati rahvusvaheliste suhete ja koostöö juhina ning varem ka tegevjuhi, sh juhatuse esimehe kohusetäitjana, teatas assotsiatsioon.

Juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on uuel tegevjuhil Anu Eslasel hea ettevalmistus. Foto: Andras Kralla

Värske tuuleenergia assotsiatsiooni juhi Anu Eslase sõnade järgi soovib ta uues ametis lõpetada tuuleenergia vastandumise riigi- ja looduskaitse ning kohalike kogukondade vahel.

Assotsiatsiooni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on liidu eesmärk seista selle eest, et Eestis oleks hea tuulest elektrit toota ning uusi tuuleparke rajada. „2030. aastaks peaks Eestisse lisanduma 1800MW jagu tuuleparke. See ambitsioonikas plaan nõuab tuulest elektritootjate koordineeritud tegevust ja aktiivset koostööd riigi erinevate valdkondade vastutajatega. Anu Eslasel on hea ettevalmistus mõlemaks ülesandeks,“ kommenteeris Kärmas.

Ligi kümme aastat tuuleenergia assotsiatsiooni juhtinud Tuuliki Kasonen lahkub liidust omal soovil ning siirdub alates maikuust eraettevõtlusesse.

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon on 2001. aastal loodud erialaliit, mille liikmeteks on 22 kodumaist ja rahvusvahelist ettevõtet, kellele kuulub ligi 95% ehk 293,5 MW Eestis installeeritud tuulikute koguvõimsusest (310 MW).