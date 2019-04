Rootsi kroon kukkus 17 aasta põhja

Rootsi keskpank lükkas intressitõusu edasi. Foto: Bloomberg

Rootsi keskpank tunnistas ebakindlust maailma areenil ning otsustas jätkata lõdva rahapoliitikaga, mis pani krooni järsult kukkuma.

Rootsi keskpank lükkas edasi nii intressitõusu kui ka rahapoliitilise lõdvendamise. Selle tulemusel kukkus Rootsi krooni kurss 17 aasta madalaimale tasemele. Dollari suhtes langes kroon 1,4 protsenti, 9,55 kroonini dollari eest.

Keskpank teatas, et enne aasta lõppu negatiivsetest intressimääradest ei loobuta, samuti jätkab Rootsi Riksbank valitsuse võlakirjade kokkuostuga, kuni järgmise aasta lõpuni on plaanis osta neid nominaalväärtuses 45 miljardi Rootsi krooni eest. Eeldatav repomäär ei tõuse enne järgmise aasta teist kvartalit, mil see võiks kerkida –0,25 protsendilt 0,04 protsendile. Eelmisel kohtumisel oli keskpank andnud mõista, et intressitõus tuleb. Samuti olid osa keskpanga liikmed vastu võlakirja ostuprogrammi jätkamisele.

Rootsi majanduskasv on keskpanga hinnangul tugev ning inflatsioon 2 protsendile päris lähedal, kuid surve inflatsiooni tõstmisele endiselt väike. Ka teised keskpangad on märku andnud, et rahapoliitikat rangemaks ei muudeta ning endiselt on õhus suur ebakindlus seoses rahvusvahelise ja geopoliitilise olukorraga.