Putin: Družba juhtumit uuritakse põhjalikult

Venemaa president Vladimir Putin Foto: Mikhail Tereshchenko

Venemaa president Vladimir Putin sõnas, et on Družba naftajuhtme saasteprobleemist Valgevene presidendi Aleksander Lukashenkoga rääkinud ja vajadusel võivad uurimise algatada ka Vene võimud, kirjutab Reuters.

Valgevene firma Belneftehim hindas ebakvaliteetsest naftast saadud kahju suuruseks ligikaudu 100 miljonit dollarit, vahendas Valgevene uudisteagentuur Belta ettevõtte asejuhi Vladimir Sizovi sõnu. „Praegu me lööme kokku kahjusid, mida me kanname aprillis. Praegu ulatuvad need 100 miljoni euroni põhjustatuna sellest, et me pole saanud naftatooteid müüa,“ ütles Sizov.