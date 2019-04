Eestis levib hobuste gripp

Foto: Raul Mee

Veterinaar- ja Toiduamet on alates eelmise nädala reedest diagnoosinud Harju- ja Läänemaal hobustel hobuste gripi.

„Hobuste gripp on diagnoositud kahes tallis, millele on kehtestatud kitsendused,“ ütles veterinaar- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna nõunik Maarja Kristian pressiteate vahendusel. „Kitsenduste korral on keelatud talli sisse tuua ja välja viia hobuseid ning teisi loomi. Samuti on piiratud inimeste ja transpordivahendite liikumine farmi territooriumile.“