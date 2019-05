Raadiohommikus: idufirmadest ja ajakirjandusvabadusest

Hommikuprogrammis peatume värsketel poliitilistel arengutel ning teeme pühadejärgse kokkuvõtte maailma uudistest.

Neljapäevases hommikuprogrammis on üks külaline idufirmade rindel tegutsev Sandor Liive. Foto: Andras Kralla

Stuudiokülalised on idufirmade rindel tegutsevad Sandor Liive ja Konrad Hanschmidt ning Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu, kellega räägime börsifirma värsketest tulemustest ning puudutame ka ajakirjandusvabaduse päevakajalisi dilemmasid.

Hommikut veavad Igor Rõtov ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Poliitikute töölaud“. Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Ekspress, et Isamaa valimiskampaanias on veider anomaalia: erakond reklaamis teistest märkimisväärselt rohkem, ent kulutas oluliselt vähem. Kas tegu on arvutusvea, hea diili või varjatud rahastusega, arutame saates Isamaa liikme Mart Luige ja Eesti 200 liikmest kampaaniameistri Marek Reinaasaga. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

12.00–13.00 „Fookuses: Euroopa Parlamendi valimisdebatt“. Kolmandas debatisaates lähevad vastamisi Isamaa ja SDE esinumbrid – Riho Terras ja Marina Kaljurand. Kumb pääseb europarlamenti? Mida kandidaadid Euroopasse tegema läheksid? Neile küsimustele otsime vastuseid. Saadet juhib Allan Rajavee.

13.00–14.00 „Eetris on ehitusuudised“. Kinnisvara arendusettevõtte Hammerhead juhatuse esimees Allan Kool ning ettevõtte arendusjuht Kaliningradis Risto Abel tutvustavad Hammerheadi põnevamaid arendusprojekte, millest värvikaim on enam kui 30 hektaril asuv arendusprojekt Kaliningradis Venemaal. Saates tulevad muu hulgas jutuks nii kinnisvaraäri riskid Venemaal kui ka sealse turuolukorra erinevus võrreldes Eestiga. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 „Kullafond“. Räägime ettevõtlusega tegelemisest Aasia riikides ning uurime, millise ärikliimaga ja kultuuriliste eripäradega tuleks Eesti ja laiemalt Euroopa ettevõtjatel seal müüma asudes arvestada. Saates on külas Eesti Stigo OÜ asutaja, ettevõtja Ardo Reinsalu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste osakonna juht Piret Potisepp, kes on elanud Hiinas. Kullafondi kuuluvat saadet „Globaalne pilk“ juhib Liis Amor.

Kuulake raadiot 92,4 MHz või otse siit.