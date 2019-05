Peeter Peedomaa: Konkurentsis püsimine nõuab arengut

Edukas puidutööstuse ettevõte Peetri Puit, kes peamiselt on tuntud oma kaubamärgi Arcwood by Peetri Puit kaudu, tegi viis aastat tagasi õige otsuse, kui alustas CLT ehk ristkiht liimpuitpaneelide tootmist.

Peetri Puidu juht Peeter Peedoma näeb ristkihtliimpuidu ehk CLT suurt perspektiivi. Foto: Evelin Süld

„Kuidagi nina haistis, et see võiks olla õige ja perspektiivikas suund,“ meenutab Arcwoodi juht Peeter Peedomaa CLT tootmise alustamist. Sel ajal ei olnud CLT tootmist ega tootmise kogemust Baltikumis ega ka mujal Skandinaavias. Euroopas ringi liikudes sai uuritud, mida sellest puitmaterjalist üks või teine arvas. Peedomaa sõnul oli neil valida kahe alternatiivi vahel, kas ristkiht liimpuit paneel liimituna CLT näol või MHM, mis on naelutatud ristkiht puitpaneel. „MHM osas midagi postiivset Saksamaalt ei kuulnud, ei oldud optimistlikud, ei nähtud eeliseid,“ kommenteeris Peedomaa.

CLT - uudne ja perspektiivikas materjal

MHM tehtavaid konstruktsioone ei saa võrrelda sellega, mida CLT suudab pakkuda. CLT puhul peab Peedomaa üheks olulisemaks plussiks oluliselt paremat visuaalset väljanägemist. Ristkiht liimpuitpaneele saab kasutada nn kaks ühes, kus element täidab nii konstruktiivset funktsooni ning vajadusel on ka sisearhitektuuriliseks elemendiks. „Alumiiniumnaeltega kokku naelutatud MHM elemente aga kasutakase peamiselt 99% mittenähtavates konstruktsioonides, karkassi siseselt, kus üldjuhul arhitekt ei soovi sellist naelutatud lahendust väljaspool näha,“ lisas ta.

CLT on ilmastikule ka vastupidavam. Peedomaa sõnul ei ole teada, kuidas erineva niiskustaseme korral alumiinumnaelad puidu paisumisel ja kuivamisel puidukihtide vahel käituvad. Ristkiht liimpuidu plussina toob ta esile ka materjali väljanägemise, kus domineerib ilusasti puidu tekstuur, mida näitkes liimimise teel vineerist valmistatud kertopuul ja plaattoodetel näha ei jää.

Plaan on tootmist veelgi laienada

Arcwood alles hiljaaegu laiendas oma tootmispinda ja sai 2016. aasta lõpus valmis uue tehasekompleksi, kus on tootmispinda 8000 m2. „Siis tundus, et meil seda pinda peaks mõneks ajaks jätkuma,“ muigas Peedomaa. Täna on nad seda teed läinud, et alustada uute investeeringutega täisautomaatse CLT-liini hankeks ja täiendava 6200 ruutmeetrilise tehasehoone juurdeehitusega.

Peedomaa sõnul ootavad kliendid neilt suurte gabariitidega detaile ja järjest enam nõudlus CLT osas kasvab. „Täna oleme oma investeeringuid alustanud vaakumpressidega, mille tootlikus on üsna väike. Automaatse liini investeering nõuab täiendavat tootmispinda. Uude tehasehoonesse oleme planeerinud väikse puhvri sisse. Jätame endale arenguruumi, et liikuda tehasemajade tootmise suunas ja tulevikus võimalikult palju konstruktiivset osa tehases ette valmistada,“ kommenteeris Peedomaa.

Loe täismahus artiklit Äripäeva teemaveebist Metsamajandusuudised.ee.