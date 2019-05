Terras: populistid kõnetavad unustatud inimesi

Isamaa europarlamendi valimiste esinumbri Riho Terrase sõnul on peavooluerakonnad kogunenud poliitimaastikul tsentrisse ja jätnud äärtel ruumi populistidele, kes kõnetavad unustatud inimesi. Foto: Liis Treimann

Isamaa ja sotsiaaldemokraatide Euroopa Parlamendi esinumbrid Riho Terras ning Marina Kaljurand tõdesid, et sarnaselt Euroopaga kinnitab ka Eesti poliitikas üha enam kanda populistlik poliitika, kuid erinevalt Kaljurannast leidis Riho Terras, et populismi saab vähendada ainult koostöö kaudu.

Kaljuranna sõnul on Eesti demokraatia ja suveräänsus saanud 15 aastaga Euroopa Liidus juurde kindlustunnet. „Kui me alguses olime palujad, kes soovisid saada Euroopa riikide klubisse, siis täna ma julgen öelda, et oleme laua taga võrdsed,“ kinnitas Kaljurand. „See pole 30 aastat tagasi taasiseseisvunud riigile vähe,“ lisas ta.