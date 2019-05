Eesti suurim altkäemaksuskandaal sai kohtus avalöögi

Foto: Liis Treimann

Täna algas lõpuks Tallinna Sadama korruptsioonijuhtumi sisuline kohtuistung. Eesti läbi aegade suurimas altkäemaksusüüdistuses on nii palju kohtualuseid, et nad ei tahtnud mahtunud Harju maakohtu Tallinna kohtumaja saali äragi.

Kohtuistungid Tallinna Sadama kriminaalasjad pidi algama juba jaanuaris, kuid lükkusid edasi, sest kaitsja Paul Keres vaidlustas süüdistatava Ain Kaljuranna vara aresti alla jätmise. Veebruaris toimunud korraldaval istungil lahendas kohus taotlusi ja vaatas üle juba eelmise kohtuniku ajal paika pandud istungiajad. Kohtunikuks on Kristina Väliste, kes vahetas hiljaaegu välja senimaani Tallinna Sadama kriminaalasjaga tegelenud kohtuniku Julia Vernikova. Kohtunik vahetus, sest Vernikova läheb pensionile.

68 fotot Tallinna Sadama kohtuasi jõudis Harju maakohtusse. Fotod: Liis Treimann

Tallinna Sadama kriminaaluurimine on kestnud juba hulk aastaid. Kaitsepolitsei kogutud tõenditele tuginedes süüdistab riigiprokuratuur Tallinna Sadama eksjuhte Allan Kiili ja Ain Kaljuranda aastatel 2005-2015 suures ulatuses altkäemaksu võtmises ja rahapesus.

Tallinna Sadama nõukogu pikendas 2014.a mõlema mehe juhatuse liikme lepinguid, millega kaasnes lisaks 2500 euro suurune palgatõus. Kiil ja Kaljurand on parimad valikud, ütles Tallinna Sadama nõukogu esimees Remo Holsmer toona. Kiil oli ka Reformierakonna liige.

Kiili ja Kaljuranna vahistamise järel kommenteeris majandus- ja taristuministrina ametis olnud Kristen Michal, et Kiil ja Kaljurand jäid 2014.a ametisse selleks, et uurimistoiminguid mitte segada ning tema tegi ministrina kogu oma ametiaja Tallinna Sadama korruptsiooniskandaali uurinud kaitsepolitsei ja prokuratuuriga koostööd.

Kiil ja Kaljurand vahistati 2015. aasta 26. augustil, kui prokuratuur esitas mõlemale kahtlustuse suures ulatuses altkäemaksu võtmises. Mõlemad vabastati vahi alt 2016. aasta alguses.

Kaljurand sai eelmise aasta oktoobris Viimsis avatud Karulaugu Spordikeskuse juhatajaks ning veel aasta varem kirjutas Äripäev, kuidas teinegi Tallinna Sadama eksjuht on leidnud töö spordi valdkonnas: toona palgati Kiil tööle värskelt avatud Sõle spordikeskusse.

Kohtus olevas kriminaalasjas on esitatud süüdistus altkäemaksu võtmises ka Tallinna Sadama hooldusosakonna endisele juhatajale Martin Paidele, lisaks süüdistatakse seitset füüsilist ja kaht juriidilist isikut altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises.

Süüdistuse kohasel moodustas altkäemaksust suurima osa, ligikaudu kolm miljonit eurot, Kiilile Türgi ja Poola laevatehaste esindajate poolt lubatud altkäemaks selle eest, et nad saaksid AS-i Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Laevadega sõlmida praamide müügilepingud.

Lisaks on kohtu all Eno Saar, Tõnis Pohla, Üllar Raad, Sven Honga, Toivo Promm, Valdo Õunap ning HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.