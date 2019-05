Advokaat: kümneaastast detailplaneeringut saab uuendada projekteerimis-tingimustega

Kinnisvaraarendajatele ei ole tõenäoliselt üllatus, et suuremates kohalikes omavalitsustes võib detailplaneeringu menetlus keerukamal juhul kesta ka kümme aastat. Viie aasta pikkust menetlust võib pidada isegi tavapäraseks. Näiteks tuntud Pirita TOPi detailplaneeringu menetlus kestis ligi kümme aastat, kirjutab Derling Primuse advokaat Angela Kase.

Seega ei ole välistatud, et detailplaneeringu menetlus elab üle mitu majandustsüklit, vältab näiteks kinnisvaraturu tõusust selle kokkukukkumiseni või ühest kinnisvaraturu tõusust teiseni. Ja kui see kaua-tehtud-kaunikene detailplaneering siis lõpuks kehtestatakse, on just keerukamate juhtumite puhul tõenäoline, et selle kehtima jäämiseks saab veel täitsa mitu aastat kohtus käia. Nii läks ka Pirita TOPi puhul.