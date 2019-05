Eesti ettevõtjatel tuleb vahel ka riigifirmadega kohtus oma õiguste eest võidelda

Tuuleparkide ehitamise piirangute tõttu on pidanud mitmed arendajad oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduma.

Esmalt kaitstakse juba tehtud investeeringuid, mis tihti ulatuvaid miljonitesse eurodesse. Teisalt kahtlustatakse, et piirangud eraettevõtjatele on seatud Eesti Energiale tuuleenergiaturul konkurentsieelise andmiseks. Peamine küsimus näiteks Tootsi tuuleparki puudutavas kohtuvaidluses erafirmade AS Raisner, AS Eesti Elekter, Tootsi Tuulepark OÜ ja RMK vahel oli selles, kas pakkujaid on ikka võrdselt koheldud, kui riik võimaldas juba enne maa müüki panekut Eesti Energial seal ehitust alustada. ASi Raisner esindasid selles kohtu­vaidluses Derling Primuse advokaadid.