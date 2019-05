Poolsada aastat vanadele energiaplokkidele tiksub halastamatult kell

Narva elektrijaamadele tiksub kell halastamatult. Kui töötunnid täis saavad – ilmselt uuel aastal – tuleb plokid sulgeda.

Äripäev viib lugeja ekskursioonile ajas tagasi – näed, millised on ligi poolsada aastat töötanud energiaplokid, mis suletakse lõplikult ilmselt järgmisel aastal.

Eesti Energia nelja vanema filtriteta energiaploki sulgemine sai teatavaks 2011. aastal, kui hakkasid kehtima Euroopa Liidu tööstusheitmete direktiivi uued nõuded. Direktiivi kohaselt on vanematel energiaplokkidel võimaldatud töötada kuni 17 500 töötunni ammendumiseni või kuni 2023. aasta lõpuni. Kui töötunnid täis saavad, siis energiaplokk peatatakse.

Niisiis jääb alles hunnik metalli, mida on osaliselt võimalik kasutada teiste plokkide juures varuosadena, eriti turbiine ja generaatoreid. Katelde metallmass tuleb aga millalgi demonteerida ja sealt liigub see arvatavasti metalli kokkuostu. Vana plokki oleks isegi võimalik ümber ehitada sellisena, et ta täidaks kõik keskkonnanõuded, kuid majanduslikult ei ole see mõistlik. Vabale pinnale on võimalik ehitada täiesti uus plokk. “Millise lahenduseni jõuame, on vara veel öelda," ütles Enefit Energiatootmise juhatuse esimees Mart Proos.

Millal täpselt töötunnid täituvad, sõltub olukorrast elektriturul ehk sellest, milline on elektri, aga ka CO 2 -kvoodi turuhind, rääkis suurenergeetika valdkonda juhtiv Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

“Lihtsalt öeldes käib sulgemine nii, et tunnid saavad täis ja keegi vajutab nuppu. Keskkonnanõuete järgi ei ole Eesti Energial õigust neid plokke rohkem kasutada," ütles Proos.

Väike osa katlaruumist, mis on ühe ploki taga. Foto: Liis Treimann

Paljud inimesed kaotavad töö

Vanemate energiaplokkide sulgemine tähendab ka töökohtade vähenemist. Aprilli lõpu seisuga on Enefit Energiatootmise 28 töötajat saanud koondamisteate, lisaks on töötajaid, kes on lahkunud poolte kokkuleppel, omal soovil või töölepingu tähtaja lõppemise tõttu.

Töötajad on musta tulevikuga juba mõnda aega kursis. Koondamisteateid kätte antud ei ole, sest täpset sulgemise aega ei ole teada. “Möödunud aasta kevadest oleme selle teemaga tegelnud, inimesed on ette valmistatud, et ühel hetkel plokid kinni lähevad," ütles Proos.

Enamikul töötajatel on pikk tööstaaž, mõni on ettevõttega seotud üle 40 aasta. Kuna väljaõpe on spetsiifiline, ei ole inimestel väga mujale tööle minna. Kaob üle 100 töökoha ja kahtlemata on sellel mõju kogu piirkonnale. Samas leevendab probleemi asjaolu, et 60–65% töötajatest on juba pensioniealised.

Eesti Energia suurenergeetikaettevõtted annavad Ida Virumaal tööd kokku 3900 inimesele.

Omaaegne arhitektuurinäide – elektrijaama koridor. Foto: Liis Treimann

Kosmoselaev? Ei, energiaploki juhtimispult. Foto: Liis Treimann

Elektrijaama juhtimine käib suures osas siit keskjuhtimiskilbist, kus istuvad operaatorid. Erinevatel plokkidel on oma juhtimiskeskused, aga see ruum on selle asja süda. Ilma nende meeste tööta elektrjaam ei toimiks. Foto: Liis Treimann

Telefonid on side pidamiseks masinisti ja juhtimiskeskuse operaatori vahel, süsteem on ehitatud siis kui jaamgi – 1960-1970ndatel – ning töötab tänaseni. On olnud hetki, kui mobiilne side on halb, siis saab asjad aetud omaaegsete telefonide abil. Foto: Liis Treimann

See on Eesti elektrijaama turbiinisaal, kus on kokku 8 plokki, saal ise on üle 800 meetri pikk. Foto: Liis Treimann

Foto: Liis Treimann

Siin on näha väike osa sellest, millest kogu katel koosneb: turbiin ja generaator. Turbiin saab kuuma auru kateldest, paneb pöörlema generaatori, mis tekitab elektrivoolu. Turbiini peale tuleb ülekuumendatud aur temperatuuriga üle 700 kraadi, see kondenseeritakse ja läheb vesikatlasse. Plokkidel 1, 2 ja 7 on jäänud ressurssi töötada umbes 1600 tundi. Kui töötunnid hakkavad otsa saama, siis pannakse plokk kinni. Plokid ei tööta pidevalt, see sõltub elektri turuhinnast ja CO 2 -kvoodi hinnast.

Põlevkivikatlad. Iga ploki taga on kaks katelt, mida köetakse põlevkiviga ja tekib soojus. Ruum on väga soe, mis on tegelikult raiskamine. Alt üles lae alla välja on esimese ploki esimene katel, kogu kõrgus umbes 50 meetrit. Foto: Liis Treimann

Esimene, teine, seitsmes ja Balti jaama 12. katel lähevad kinni, need on kõige vanemad plokid ja neil on kõige vähem puhastusseadmeid. Teisi katlaid on moderniseeritud. Vanade katelde kasutegur on maksimaalselt 30%, moderniseeritutel kuni 38%. Foto: Liis Treimann

Foto: Liis Treimann

Põlenud tuhk jõuab katla alla, seal segatakse see veega ja pumbatakse läbi torude tuhamägedesse. Väiksemas mahus müüakse põlevkivituhka igal aastal näiteks ehitusse plokkide tegemiseks, tsemenditööstustele, põldude lupjamiseks. On ka uusi kasutuskohti, näiteks teedeehituses pinnase allapanuks. Eelmisel aastal müüs Eesti Energia 170 000 tonni tuhka.

Uus keskkonnasäästlikum tulevik tähendab, et mägesid tekib vähem, kuna tarbitakse vähem põlevkivi. Sellest võetakse suurem energiakogus välja ning tuhk proovitakse maksimaalselt suunata ringmajandusse. Mäes on hinnaguliselt 276 miljonit tonni tuhka.

Foto: Liis Treimann

Esimese ja teise ploki juhtimispult. Meeskond vastutab selle eest, et energiaplokid töötavad ja et täidetakse Eleringi tellimust. Tundide-pooltundide lõikes on ette antud, kui palju tuleb elektrit toota, vastavalt sellele reguleeritakse turbiinile antavat aurukogust: kas koormatakse plokke alla või üles. See meeskond teebki seda, jälgib, et kõik töötaks normaalses reziimis.

Foto: Liis Treimann

Ploki inimestest puudutab töökaotus kokku umbes 55 operaatorit. Osa suundub teiste plokkide peale, osaga on tähtajalised või ajutised töölepingud, osa suundub pensionile, osa ümberõppesse. Sulgemine ei puuduta mitte ainult elektritootmist, vaid ka kaevandusi. Suurem osa kaotab töö kaevandustes, sest seal on rohkem käsitööd.

Foto: Liis Treimann

Plokivanemal Viktoril, kes on jaamas töötanud 40 aastat, on kahju, et töötuks jääb, samas pole midagi parata, tuleb seada sammud töötukassasse. Poole aasta pärast pensionile minev mees peab end vanakeseks, sõnades, et jaamas on palju muutunud, ümber ehitatud. Töökohta peab ta siiski heaks ja mäletab siiani täpset kuupäeva, millal jaama tööle tuli – 19. detsember 1979. Uut ametikohta tööandja talle pakkunud ei ole, kuna tema amet on väga spetsiifiline ning teistesse plokkidesse jääb alles üks plokivanema koht.

Foto: Liis Treimann

Selleks, et operaatoriks saada, peab töökogemust olema erinevates astmetes umbes viis aastat. Sellelt ametikohalt ei saa läbi joosta, vaid tuleb kauem olla. Keskmine tööstaaž jaamas on 16 aastat, keskmine vanus üle neljakümne aasta. Kuna energeetika on mehine ala, on enamik töötajatest mehed. 27aastane Vladimir ei tea, kauaks tal tööd jagub, samas loodab ta jaama edasi tööle jääda, kuigi talle asenduskohta veel pakutud pole.

Sellist lülitit, kust oseselt saaks kõik pimedaks vajutada, ei ole. Siit saab välja lülitada turbiini ehk siis ploki töötamise. Foto: Liis Treimann

Moodne juhtimispult. Foto: Liis Treimann

Plokis number 8 on keevkihtkatel, mis ehitati ümber 2000. aastate alguses, selles suudetakse kasutada 50% ulatuses õlitootmisel tekkivat põlevkivigaasi ehk siis kasutatakse põlevkivis leiduvat energiat efektiivsemalt.

Mingil ajal tehti otsus, et 1,, 2, ja 7, plokki ümber ei ehitata nagu 8. plokiga tehti, kuna see maksab üle saja miljoni euro. Plokke peeti vanaks, nende tööresurss hakkab nagunii mingil hetkel ammenduma, seega ei peetud seda investeeringut mõistlikuks. Plokid on erineva tööeaga. Renoveeritud ploki tööiga on veel üle 20 aasta. Auvere jaama tööeaks peetakse ligi 40 aastat.

Foto: Liis Treimann

Kui põlevkivi on kaevandatud, siis jaamas saab kõik alguse siin. Mehhanism keerab 60tonnise vaguni tagurpidi, põlevkivi kukub punkritesse, nii hakkab protsess pihta. Põlevkivi peenestatakse, pikki kaldkonveiereid jõuab see katelde kohale, algab elektri tootmine.

Peaaegu pool sellest, mis sisse läheb, tuleb tuhana välja. Ühe üksuse ploki peale, kui see töötab täisvõimsusel, läheb päevas 100–120 vagunit põlevkivi. Aastas tarbivad jaamad 12 miljonit tonni põlevkivi.

Foto: Liis Treimann

Estonia kaevanduse praeguste mahtude juures jätkub põlevkivi umbes 15 aastaks. Narva karjääris hakatakse kaevemahte vähendama, plaanis on rajada Narva allmaakaevandus. Mart Proos sõnab, et ta ei karda, et põlevkivi lähiajal otsa saab, tuleb lihtsalt ressursist maksimum välja võtta. Need plokid võivad töötada veel 20–30 aastat, siis tegeletakse sellega, et rajada uusi kaevandusi.

Foto: Liis Treimann

Moderniseerimisega seoses on paigaldatud heite detoksseadmed korstende 3, 4, 5, ja 6 otsa, selle tulemusena on korstand ka lühemad. Sellel fotol on näha plokid, mis lähevad sulgemisele, need on pikemate korstende all. Plokid 1 ja 2 on ühe korstna all ja töötunnid anti ühe korstna kohta.

Foto: Liis Treimann

Lihtsustatult öeldes tuleb elekter mööda torusid jaamast välja, läbi kõrgepingeliini transformeeritakse tarbija jaoks sobilikuks ning niimoodi jõuabki elekter tarbijani, osa eksporditakse Lätti, Leetu, Poola, Soome, Rootsi.

26 fotot Foto: Liis Treimann

Eesti Energial seisavad ees suured otsused

Eesti Energia tõdeb, et on tunnistajaks Eesti energeetika ümberkujunemisele, mis muutub vähem põlevkivikeskseks. Transformatsiooni peetakse oluliseks, kuid see toimub Eesti Energia hinnangul liiga kiiresti.

Plokkide sulgemise tõttu väheneb põlevkivist elektritootmise maht ja seoses sellega ka põlevkivi kaevandamine.

Mart Proos ütles, et Eesti Energia toodab põhimõtteliselt 90% Eestis toodetavast elektrist. Eesti tarbimine on 8–8,1 teravatt-tundi. “Möödunud aastal tootsime rohkem, kui kogu Eesti tarbida suudab,” ütles Proos.

Eluea lõpule jõudnud nelja energiaploki sulgemise järel kaob turult ligi 600 MW tootmisvõimsust, mida kompenseerib osaliselt Auvere elektrijaama 300 MW võimsus. Lisaks uuele Auvere elektrijaamale ja 2000. aastate keskpaigas renoveeritud kahele Narva elektrijaamade energiaplokile (425 MW) toodavad elektrit ka neli vanemat energiaplokki (760 MW), mis on varustatud lämmastiku- ja väävlipüüdmisseadmetega. Kokku on pärast nelja vanema filtriteta energiaploki sulgemist Narva elektrijaamades elektritootmisvõimsust ligikaudu 1500 megavatti.

Energitatootmine seisab kahel jalal. Üks on elektritootmine, teine põlevkiviõli tootmine. Eesti Energia vaates väheneb selle põlevkivi kogus, mis läheb otse katlasse. Selle põlevkivi kogus, mida kasutatakse õlitootmiseks, suureneb.

Otsepõletusel suudab elektrijaam põlevkivist kätte saada kuni 40% energiat. Kombineerituna õlitootmisega toodetakse õli ja põlevkivigaasi, mis suunatakse kateldesse ja põletatakse ära. Nii suudetakse energeetilisest ressursist kuni 80% kätte saada, mis teeb selle viisi ligi kaks korda efektiivsemaks.

Eesti Energia kontserni eesmärk on toota 2022. aastaks 40% energiast taastuvatest energiaressurssidest. Praegu on see üle 15%. Sellesse annab oma panuse Enefit Green ehk tuuleeneriga, päikesepargid, prügipõletus.

Eesti Energia loodab sel aastal jõuda uue õlitehase investeerimisotsuseni. Uus õlitehas tarbib aastas üle 2 miljoni tonni põlevkivi ja tehases saab kokku tööd ligikaudu 100 inimest. Uus õlitehas aitab säilitada töökohti ka kaevandustes, põlevkivilogistikas ja hoolduspersonali seas. Positiivse investeerimisotsuse korral on plaanis tehas käivitada 4-5 aasta pärast.