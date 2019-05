Eestit ähvardab 100 mln eurot jäätmetrahvi

Eesti peab 2020. aastaks võtma ringlusse 50% olme­jäätmeid, praegu on see protsent 32. Kui seda ei juhtu, ootab meid Euroopa Liidult 100 miljoni euroni ulatuv trahv, mille edasilükkumise võimalust suurendab vaid asjaolu, et meiesarnaseid riike, kes kokkuleppeid ei täida, on kokku 14.

100 miljoni euro suurune jäätmetrahv oleks poole suurem kui kunagine suhkrutrahv, kirjutas Eesti Päevaleht aasta alguses. Tänaseks on riigikogu jäätmeseadust menetlenud juba 20 kuud.