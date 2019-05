Telia miljarditehingu kohale kogunevad murepilved

Bonnieri teleäri ost on toonud Teliale probleeme mitmelt rindelt. Foto: KIMMO BRANDT, EPA

Euroopa Komisjon algatas uurimise seoses sellega, et Telia ostab Bonnieri teleäri. Komisjon muretseb sellepärast, et ettevõtete ühinemisel muutub üksus liiga võimsaks ning on oht tappa sellega konkurente audiovisuaalsektoris Soomes ja Rootsis.

Konkurentsivolinik Margrethe Vestager lausus, et uurimise eesmärk on leida kinnitust, et teleäri ostmine ei tooks kaasa tarbijate jaoks kõrgemaid hindu ega vähemat kanalite valikut. Komisjonil on aega septembri keskpaigani, et võtta vastu otsus, kas muredel on alust.