Raadiohommikus: panganduse tulevik ja kõige paremad juhid

Hommikuprogrammis tuleb juttu panganduse homsest päevast. Foto: Andriy Popov, Panthermedia

Reedeses hommikuprogrammis tuleb juttu alkoholiaktsiiside langetamisest kuni Jumalaema kiriku uute veidrate kujundusideedeni välja.

Luminori pangatoodete juhilt Sven Meimerilt uurime stuudios, miks korraldavad Luminor ja Garage48 tuleval esmaspäeval üritust, millega lubavad muuta panganduse tulevikku.

Samuti teeme kõne Äripäeva peatoimetajale Meelis Mandelile, kes annab meile ülevaate Pärnus toimuvast juhtimiskonverentsist.

Pärnu juhtimiskonverentsil kuulutatakse homme välja ka aasta parim juht. Nominentidest ja võistlusest räägime hommikuprogrammis ajakirjanik Rivo Sarapikuga.

Hommikuprogrammi juhivad Eliisa Matsalu ja Indrek Mäe.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

11.00-12.00 "Äripäev eetris"

Saates võtavad Äripäeva ajakirjanikud kokku nädala tulisemad teemad ja selgitavad nende seest nädala võitja ning kaotaja. Saadet juhib Viivika Rõuk.

12.00-13.00 "Äripäeva fookuses"

Saates on tähelepanu all Eesti tehinguturul toimuv. Kuidas mõjutab rahapesuskandaal Eesti mainet välisinvestorite silmis, kas Hiina raha tuleb peljata ning millise mõjuga on Eesti majanduses toimuv põlvkonnavahetus. Saates osalevad advokaadibüroo Ellex Raidla partner Sven Papp, advokaadibüroo Sorainen partner Toomas Prangli ja advokaadibüroo Cobalt partner Peeter Kutman.

Saadet juhib Aivar Hundimägi

13.00-14.00 "Optibeti spordisaade"

Maikuu saates külastab Optibeti spordisaadet legendaarne spordikommentaator Kalev Kruus, kellega räägime piki-põiki mitmel teemal. Näiteks uurime, miks on tänavune Euroliiga ja Meistrite Liiga nii erilised.

Saatejuhid on Otto Oliver Olgo ja Dannar Leitmaa.

15.00-16.00 "Eetris on Ehitusuudised"

Räägime kinnisvara arendusettevõtte Kapitel Liivalaia äri- ja elukvartali arendusprojektist, kus ettevõte tellis kogu arendusele tuuletunneli katsetused. Saksamaal tehtud tööd hõlmasid hoonetest 3D-printeri abiga maketi valmistamist ning sellele tuuleandurite paigutamist, misjärel mõõdeti laboris erinevatest suundadest puhuva tuule mõju. Saatekülaline on ettevõtte projektijuht Rait Riim.

Saatejuht on Lauri Leet.

Kuulake raadiot 92,4 MHz või otse siit.