Reformierakond kavatseb Helme vastu umbusaldust avaldada

Mart Helme EKRE valimispeol. Foto: Tanel Meos

Reformierakond kavatseb avaldada umbusaldust siseminister Mart Helme vastu.

"Otsustasime fraktsiooni koosolekul, et alustame siseminister Helme umbusaldusavalduse kokkupanemist ja allkirjade kogumist, sest ei saa lubada jätkuvat kahju, mis siseminister oma tegevusega teeb," teatas Reformierakonna juht Kaja Kallas Twitteris.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Sven Mikser ütles ERR-ile, et ilmselt liitub umbusaldusavaldusega ka sotside fraktsioon. "Me ei ole seda fraktsiooni tasemel veel arutanud, aga kindlasti puudub meie fraktsiooni kümnel liikmel igasugune usaldus Mart Helme või tema erakonna vastu. Nii, et mul ei ole mingit kahtlust, et meie hääled sellele umbusaldusavaldusele kindlasti tulevad," ütles Mikser.

Koalitsioonipartnerid nimetavad umbusaldamist valimiskampaaniaks

Keskerakond Reformierakonna algatatud umbusaldamisega kaasa ei kavatse minna. Peaminister Jüri Ratas nimetas umbusaldamist Euroopa parlamendi kampaaniaga seotud "tsirkuseks".

"Vaevalt said valimised alata, kui Reformierakond on alustanud teise erakonna kandidaadi umbusaldamisega, kui tahetakse teha kampaaniat võiks seda teha ikkagi rahvamajades ja inimestega kohtumisel," ütles valitsuse pressikonverentsil Jüri Ratas ja kinnitas, et "keskerakond tsirkusega kaasa ei lähe."

Ka teise koalitsioonipartneri Isamaa liige ja välisminister Urmas Reinsalu märkis, et valimiskampaania on juba praegu olnud huvitav ning küllap see ka jätkub.

Opositsioonis oleval Reformierakonnal ja Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal on 44 mandaati, nendega liitub arvatavasti Raimond Kaljulaidi. Helme umbusaldamiseks on opositsioonil puudu 6 häält.