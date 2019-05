Nõgene aktsiisipoliitikast: kui riik lubab, langetame juuli algusest hindasid

Tallinki juhi Paavo Nõgese hinnangul on Eesti aktsiisipoliitika olnud poliitiline valearvestus, mida saab ja peab kiiremas korras tagasipöörama. Foto: Urmas Kamdron

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles täna Pärnu Juhtimiskonverentsil, et kui 1. juulist langetab riik alkoholiaktsiisi, siis langetab Tallink kohe alkohoolsete aktsiisikaupade hinda. Samuti on Tallinki juht kindel, et karmi konkurentsi tingimusest tulevad ka teised kaupmehed kiiresti hinnamuutusega kaasa.

"Poliitikutele on kasulik, kui nad aeg-ajalt tunnistavad seda, et midagi on viltu läinud," ütles Nõgene. Ta lisas, et see on olnud poliitiline valearvestus, et lõunas lõi lokkama piirikaubandus, et 40% Lõuna-Eestis tarbitavast alkoholist pärineb Lätist.