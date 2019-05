Carl Bildt: Eestil pole Rootsilt midagi üle võtta

Rootsi endise peaministri Carl Bildti arvates on Ukraina teinud rohkem reforme kui ülejäänud Euroopa riigid kokku. Pildil koos Ukraina ekspresidendi Petro Porošenkoga. Foto: Markiv Mykhailo, ITAR-TASS/Scanpix

"Vaevalt meilt midagi üle võtta on," ütles Rootsi endine peaminister Carl Bildt. Tema sõnul on Eestis teistsugune situatsioon.

Järgneb intervjuu Carl Bildtiga.

Kuidas te suhtute sellesse, mida EKRE teeb praegu Eesti valitsuses?

Minu poolt oleks vale nende tegevust kommenteerida. See partei alles sai valitsusse.

Kas võib tõmmata paralleele EKRE ja selle vahel, mis juhtus Rootsis Rootsi Demokraatidega?

Ei, sest Rootsi Demokraadid pole kunagi valitsuses olnud.

Tihti räägitakse, et Eesti maine on muutunud. Kui varem olime IT-riik, siis nüüd kirjutavad kõik, mida EKRE teeb.

Ega te sellepärast veel ei lakanud IT-riik olemast. Mulle tundub, et Eesti peaks muutuma innovatsiooni hub’iks.

Mida Eesti võiks arenenud majandusega Rootsist üle võtta?

Vaevalt meilt midagi üle võtta on. Rootsi edu saabus industrialiseerimise sajandil. Kujunes välja nii, et Rootsis on arenenud tööstus, toodetakse seda, mida saab käega katsuda. Eestis on teistsugune situatsioon. Võib öelda, et Rootsi toodab rauda, aga Eesti programmvara.

Kas programmide tootmisega saab rikkaks saada?

Oo, jaa! Ja kuidas veel!

Iirimaa on samuti IT-valdkonna kapitaliseerinud, aga teistmoodi. See riik andis suuri maksusoodustusi ja sellepärast sõitsid sinna kohale nii Google, Apple kui ka Facebook. Kas ka Eestil tasuks nii teha?

Ei usu. Iirimaal on selle mudeli jaoks tingimused, mida teil ei ole: keel ja geograafiline asukoht. Need on erinevad situatsioonid.

Räägime teiega Lennart Meri konverentsil, kus arutatakse rahvusvahelist olukorda, sealhulgas puudutatakse Venemaad. Kuulasin Ukraina eksperdi Vitali Portnikovi arvamust, kelle arvates on Lääs hakanud Ukrainat Vladimir Putinile loovutama ja lobistab sanktsioonide muutmist. Sellele näitavad Euroopa Nõukogu läbirääkimised Mike Pompeo ja Vladimir Putiniga, kus Ukraina teema üles ei kerkinud.

Ma ei arva, et maailm on Ukraina reetnud, see on lihtsalt võimatu. Keegi ei suudaks seda teha. Ukrainlaste saatust ei saa muuta ei Venemaa, ei USA ega Eesti. Nad saavad ennast ainult ise aidata.

Mida nad selleks tegema peavad?

Keskenduma majanduse arendamisele. Ukraina jaoks on kõige tähtsam jätkata seda Euroopa poole liikumist, millega riik tegeles varem.

Ukrainat kritiseeritakse liiga aeglaselt kulgevate reformide pärast.

See riik on teinud viimastel aastatel rohkem reforme kui kogu muu Euroopa kokku. Ja siiski on seda veel vähe. Reforme tuleb intensiivsemalt teha.