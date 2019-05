Nordicast lahkunud juht läks endisele hädas partnerile appi

Lennundusekspert Sven Kukemelk Tallinna Lennujaamas. Nüüd juhib ta aga Sloveenia lennufirmat Adria Airways. Foto: Liis Treimann

Eelmise aasta sügisel Nordic Aviation Groupi äriarenduse juhi kohalt lahkunud Sven Kukemelk asus nüüd tööle Sloveenia lennufirma Adria Airways tegevjuhina.

„Balkanil pole tavapärane, et lennufirma juht on alla 50aastane,“ ütles 31aastane Kukemelk, kes on Euroopa lennunduses ilmselt üks nooremaid juhte. Adria Airways sõlmis temaga kaheaastase lepingu.