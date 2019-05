Petturid on mõne kuuga röövinud üle poole miljoni euro

Krüptorahaskeemi OneCoin esitlus hotellis Euroopa. Foto: Kristel Härma

Tänavu on kannatanud politseile teatanud juba 600 000 euro kaotamisest erinevatesse petuskeemidesse.

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo politseileitnant Maarja Punak tõdes, et selle aasta nelja kuuga on interneti ja telefoni teel levivatesse pettustesse kaotatud üle 600 000 euro, ainuüksi krüptorahaga seotud pettused on neelanud 328 000 eurot. Need on summad, mille kaotamisest on politseile teatatud. Swedbanki tellitud uuringus vastanutest tunnistas pettusest politseile teada andmist vaid 4 protsenti. 28 protsenti ei iitsata kaotusest kellelegi, ka perele ja sõpradele mitte.