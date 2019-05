Raadiohommikus: võlakirjaturg, Rail Baltic, Eesti filmiäri ja suvereisid

Kolmapäevase Äripäeva raadio hommikuprogrammi tuleb külla Eesti nimekaim filmiprodutsent Ivo Felt, kellega räägime avaliku ja eraraha kaasamisest Eesti filmitööstusse. Redgate Capitali partner Andrei Zaborski kommenteerib viimasel ajal elavnenud Eesti võlakirjaturgu.

Redgate Capitali partner Andrei Zaborski. Foto: Andras Kralla

Rail Baltic Estonia juhi Riia Sillave tuleb rääkima RB projekteerimistööde algusest ja viimasest avaliku arvamuse uuringust. Ettevõtjast reisimees Väino Laisaar jagab nõuandeid, kuidas väikeettevõtted peaksid oma tööd korraldama, kui võetakse ette näiteks puhkusereis, ning saame teada, millised on eeloleva suve trendikad reisisihid. Mart Raudsaarelt küsime, miks tema juhitavast Eesti Ajalehtede Liidust saab Eesti Meediaettevõtete Liit ning millised teemad on fookuses homsel peatoimetajate päeval.

Saadet juhivad Rivo Sarapik ja Neeme Korv.

Saade jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime sellest, mida kinnisvara üürnik ja üürileandja peaksid kindlasti teadma, mida leping peab sisaldama, millal seda täiendada, millised varaga seotud kahjud üks või teine pool kinni peab maksma ning mis saab näiteks siis, kui üürnik lepingu lõppedes ikkagi välja ei koli. Külas on Triniti advokaadid Anna Liiv ja Eli Täpp.

Saadet juhib Liis Amor.

12.00–13.00 "Delovõje ljudi". Jelizaveta Dulberg on coach, psühhoterapeut ja konsultant, kes aitab inimestel leida oma õnne, lahendada probleeme ja saada aru, mida nad tegelikult tahavad. Saates räägime temaga sellest, kuidas teha nii, et karjääri tehes muu elu ei jääks tähelepanuta, ja kuidas elada oma väärtustega kooskõlas.

Saadet juhib Jaroslav Tavgen.

13.00–14.00 "Energiatund". Öeldakse, et tulevik on elektriautode päralt. Ometi on elektriautosid Eestis kaduvvähe võrreldes bensiini- või diiselmootoriga. Saates tuleb juttu sellest, mis pidurdab ja mis aitaks kaasa elektriautode kasutamisele Eestis. Juttu tuleb nii mudelivalikust, tankimisvõimalustest kui ka riigi toe vajalikkusest elektrisõidukite kasutamise soodustamisel. Saates on külas Alexela juhatuse liige Marti Hääl ja Elektritransport OÜ juht Raul Potisepp.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Teabevaratund". Juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits Grant Thorntonist räägib töölepingu lõpetamisest. Kuidas seda korrektselt teha, mida silmas pidada, millal ja kellel tuleb maksta kompensatsiooni? Kristelil on varuks põnevaid näiteid ka töövaidluskomisjoni tehtud otsustest.

Küsimusi esitavad personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutman Talentorist ja Äripäeva teabevara projektijuht Piret Frey.

