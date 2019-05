Eesti kukkus konkurentsivõimes Kasahstani selja taha

Kasahstan tõusis konkurentsiedetabelis Eestist ette 34. kohale. Foto: FREDRIK VON ERICHSEN, EPA

Eesti kukkus aastaga konkurentsivõime edetabelis neli kohta ning asetub 63 riigi seas 35. kohale, selgub IMD konkurentsivõime aastaraportist.

Võrreldes aasta varasemaga tõusis Leedu Eestist mööda 29. kohale, samas Läti on Eestist viis kohta madalamal. Euroopa Liidu liikmesriikide seas on Eesti 14. kohal, nähtub International Institute for Management Developmenti raportist.